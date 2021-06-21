Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Mısır ile ortak hedefimiz bölgemizde yeni maceraların yaşanmaması"
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Mısır ile ortak hedefimiz bölgemizde yeni maceraların yaşanmaması"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Mısır ile ortak hedefimiz bölgemizde yeni maceraların yaşanmaması'
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır ile "ortak hedeflerinin bölgede yeni maceraların yaşanmaması" olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır ile "ortak hedeflerinin bölgede yeni maceraların yaşanmaması" olduğunu söyledi.

Miçotakis, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yapan ikili, aralarındaki dostane ilişkilere değinerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 3 bin yıl öncesine dayandığını belirten Sisi, "Son yıllarda bu ilişkiler, ikili veya çok taraflı düzeyde ve gerek ekonomik gerekse askeri düzeyde yoğunlaştı. Miçotakis ile ekonomik iş birliğimiz dışında turizm alanındaki iş birliğini de ele aldık." şeklinde konuştu.

Sisi, Yunan Başbakanla görüşmesinde bölgesel konulara da değindiklerini söyleyerek, uluslararası hukuka ve geniş bölgedeki ülkelerin içişlerine karışılmaması ilkesine saygı duyma gereğini vurguladı.

Yunanistan-Kıbrıs Rum kesimi-Mısır üçlü iş birliği mekanizması

Yunanistan-Kıbrıs Rum kesimi-Mısır arasındaki üçlü iş birliği mekanizmasının daha da güçlendirilmesi gerekliliğini savunan Sisi, bu anlamda iş birliğini sürdürme kararlılığında olduklarının altını çizdi.

Filistin ve Libya konularına da değinen Sisi, Mısır'ın, Gazze'nin yeniden yapılandırması yönünde bir inisiyatifte bulunduğunu, Libya'da yıl sonunda seçimlerin yapılması gerekliliğinin yanı sıra yabancı askerlerin de bu ülkeden çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Miçotakis ise "Ortak hedefimiz bölgemizde yeni maceraların yaşanmamasıdır." ifadesini kullanarak, iki ülke arasında imzalanan kısmı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının yakında genişletilmesini ümit ettiğini belirtti.

Kıbrıs konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon tezini desteklediklerini yineledi.

Diğer yandan Miçotakis'in ziyareti çerçevesinde Yunanistan ile Mısır arasında enerji alanında bir anlaşma imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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