Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti
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Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti

Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı ettiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerince 42 düzensiz göçmenin kıyafetleri çıkarılıp, dövülerek Türkiye'ye gönderdiğini duyurdu.

Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerince 42 düzensiz göçmenin kıyafetleri çıkarılıp, dövülerek Türkiye'ye gönderdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın göçmenlere karşı zulme devam ettiği belirtlidi. Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si çıplak toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığı belirtilerek, "Edirne Valiliği'nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir" denildi.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ: -Düzensiz göçmenlerin görüntüsü

ANKARA, -


Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti
Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti
Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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