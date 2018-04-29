Yozgat Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kurulu - Başbakanlık Müsteşarı Oktay

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirmek istediğin ama milletin direnciyle mağlup olduğu darbe teşebbüsü sonrasında Türkiye'nin hükümet sistemi değiştirmesinin ana gerekçelerinden birisi ama bence en önemlisi işte milletin birliğinin, istikrarının, bölünmez bütünlüğünün, istikbalinin sigortasını doğrudan sistem üzerinden millete yaptırmaktır." dedi.

Bozdağ, Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda, Yozgat'a yatırımlardan bahsetti.

Türkiye'nin 24 Haziran'da seçime gideceğini hatırlatan Bozdağ, "Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirmek istediğin ama milletin direnciyle mağlup olduğu darbe teşebbüsü sonrasında Türkiye'nin hükümet sistemi değiştirmesinin ana gerekçelerinden birisi ama bence en önemlisi işte milletin birliğinin, istikrarının, bölünmez bütünlüğünün, istikbalinin sigortasını doğrudan sistem üzerinden millete yaptırmaktır. Bu sistemden sonra bölücülerin Türkiye'de iktidar olma şansı kalmamıştır, ırkçıların Türkiye'de iktidar olma şansı kalmamıştır, marjinal görüşlerin Türkiye'de iktidar olma şansı kalmamıştır, milletin diniyle, diyanetiyle, yaşam tarzıyla, kültürüyle, gelenekleriyle kavga edenlerin, milletten iktidar yetkisi alma imkanları kalmamıştır." diye konuştu.

İktidar olmak isteyenlerin sadece kendi evindekilerin alkışını değil, bütün evlerdeki alkışları alacak bir politikaya dönmek zorunda kalacağını vurgulayan Bozdağ, bunun Türkiye'nin daha çok birliğe, iyiliğe götüreceğini, istikrarın daha güçlü ve kalıcı olacağını anlattı.

Bozdağ, 24 Haziran'dan sonra bu sistem sayesinde Türkiye'de birlik dilini kullanmayanların milletten hiçbir zaman dua ve destek alamayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sistemle, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletin bekasını, devletin bölünmez bütünlüğünü, siyasi istikrarı, güçlü istikrarı, sistem gereği hem anayasaya hem de doğrudan millete sigortalamıştır. Şimdi sigortanın sahibi aziz millettir. Bu millete rağmen kimsenin bu milletin sigortasını attırması ve bu düzeni bozması mümkün değil. Onun için 2018'in 24 Haziran'ında sistem hayata geçmesin diye herkes uğraşıyor. Boşuna uğraşıyorlar Allah'ın izniyle, bu millet sisteme 'evet' dedi, Haziran'ın 24'ünde de cumhur ittifakıyla beraber bu sistemi hayata geçirecektir. Avrupası, Amerikası Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçimini kendi cumhurbaşkanı gibi görenler hepsi telaşlı. Biz hep söylüyoruz, 'Biz Almanya cumhurbaşkanı seçmiyoruz.' diye, 'Amerika'ay başkan seçmiyoruz. Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesine başkan seçmiyoruz. Biz Türkiye'ye başkan seçiyoruz, Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçiyoruz. Hiç ama hiç kimsenin Türkiye'nin seçimlerine söz söyleme hakkı da yok müdahale etme hakkı da yok. Biz kendi kararımızı biz vereceğiz. Tayyip Erdoğan düşmanlığında ittifak bile yapamadılar. Türkiye'nin geleceğini düşmanlıkta ittifak arayışı içerisinde olanların planlaması bu millete yapılabilecek en büyük kötülük olur ama Rabbim, izin vermedi. Gördünüz, inşaat demirleri ellerinde kaldı, başlarının üzerine yıkıldı gitti. Perişan oldular. Allah'ın izniyle muvaffak olamayacaklardır."

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi Ankara'dan yönettiği için sevilmediğini savunarak, "Bu millet talimatçılara geçit vermez. Anlamadılar. Ayın 24'ünde bir daha, bir daha, bir daha anlatacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin kurduğu, esasında milletin değerlerine sahip olan bu iki büyük hareketin ortaya koyduğu bu oluşum milletimizden büyük destek aldı." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 24 Haziran için hazırlık yapıyorlar ya şimdi ben zaman zaman diyorum ki 'Türkiye'nin cumhurbaşkanı bu Kılıçdaroğlu olsa şurada da bir yangın falan olsa, bu yangına nasıl müdahale edelim, kimin eliyle müdahale edelim diye karar verene kadar her taraf kül olur, duman olur gider, perişan oluruz.' ya bunlar daha adayın kim olacağına dahi karar veremediler. Suriye'de bir problem var, Irak'ta bir problem var, PKK'sı var, DEAŞ'ı var, iti var, kopuğu var, affedersin, bu millete saldıranı var, bunlarla ilgili kararı hızlı vereceksin, hızlı. ve hızlı uygulayacaksın ama seçim geldi 'daha cumhurbaşkanı adayı kim?' daha kendi dahi bilmiyor. 'Karımın haberi yok' diyor vallahi kendinin de haberi yok. Haberi olsa bizim basın çok mahirdir, yani gizli bir şey onlardan yapılamaz, yazmıyorlarsa efendiliklerinden yazmıyorlar. Ama böyle bir haberi bilseler anında manşetlere çekerler eminim. Şimdi bizim basın bile Kılıçdaroğlu'nun yanından yakınından bir sızıntı tespit edemediyse Kılıçdaroğlu'nun kafasında da böyle bir şey yok. İşin doğrusu kendinin bile haberi yok. Yani seçim geldi herhalde seçimden sonra başkan adaylarını açıklayacaklar. Allah bunlara ve bunların yönetimine bu Türkiye'yi mecbur bırakmasın."

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Yozgatlının milletine, bayrağına, vatanına, devletine sevdalı olduğunu ifade ederek, söz konusu bu değerlerin korunması olduğunda Yozgatlının gözünü kırpmadan şehit ve gazi olduğunu belirtti.

Oktay, Yozgatlının Türkiye'nin kalkınması söz konusu olduğunda ölümüne hizmet verdiğini belirterek, "Yozgatlı liderine sevdalıdır. Bayrağı ve milletiyle birlikte 'Kızıl Elma'sına taşıyacak Recep Tayyip Erdoğan'a sevdalıdır." dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti İstanbul milletvekilleri Hurşit Yıldırım, Halis Dalkılıç ve MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kongreye katılanları selamladı.