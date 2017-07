Yolda Adalet Aramadan Önce Adil Olacağız"

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Pendik'teki Selah Tersanesi'nde düzenlenen Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmeçi Lojistik Destek Gemisinin denize indirilme törenine katıldı. Törende konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, projenin heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Heyecan verici bir proje deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak lojistik destek gemisi sularla buluşuyor. Her hafta geçmiyor ki yeni bir hizmet yeni bir proje hayat geçmiş olmasın. Vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz sorunlarını dinliyoruz, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Dünyanın etrafını yakıt almadan bir buçuk sefer dolaşabilecek bir seyire ulaşan bir gemiyi deniz kuvvetlerimize kazandırıyoruz. Dev projelerle, yerli savunma sanayimizle dünyaya ve bölgeye ülkemizin gücünün bir kez daha gösteriyoruz. Bugün karamsarlık yok, Ümit var, heyecan var, gelecek sevinci var, özgüvenimiz var. Yarım asır önce 'Türkiye gemi yapar mı yapmaz mı' tartışması bugün her kapasite ve kabiliyette gemiyi yapabiliyoruz. Yapmakla da kalmıyoruz dostlarımızın, diğer ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak noktaya geldik. Savunma sanayine 15 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettik. En büyük dayanağımız milletimiz ve milletimizin inancı, güvenidir. İş dünyasında görülen dinamizm umutlarımız daha da yeşertiyor. Hizmet aşkımızı daha da arttırıyor. Biz millet için varız." dedi. Geminin adının Şehit Üsteğmen Arif Ekmekçi olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Şehidimizin annesi ve yakınları aramızdalar. Arif Ekmekçi su altı taarruz subayı olarak görev yaparken şehit düşmüş. Denizlerde uzun yıllar sonra naaşı bulunarak şehitliği defnedilmiş. Şehidimizin vatan aşkı ve sevgisinin genç denizcilerimize örnek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kaydetti.



"DAĞ GİBİ SORUNLARI DAĞ GİBİ HİZMETLERE DÖNÜŞTÜREREK BUGÜNLERE GELDİK"



Gündemlerinde her zaman ilk olarak 'çözüm' olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Sorunlara çözüm var. Sorunları torunlara havale etmedik. Çöze çöze bugünlere geldik. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik" diye konuştu. Lojistik destek gemisi ile ilgili bilgi de veren Başbakan Yıldırım, "Lojistik destek gemimiz dünyanın etrafını bir buçuk kere dolaşacak kadar deposunda yakıt olacak kabiliyeti var. Helikopter platformu 15 tonluk en ağır helikopteri bile gece gündüz iniş yapmaya, havada yakıt ikmal yapmaya da uyumludur. Asimetrik saldırılara karşı savunma ve iletişim imkanı mevcuttur. Bu gemi donanımı ile sınıfının önde gelen gemilerinden biri" dedi. Türk gemilerinin daha önceki dönemlerde kara listede olduğunu hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Yani Türk limanı haricinde başka bir yere gittiğinde gemilerimiz orada bekletiliyordu. Ancak şu anda beyaz listede gemilerimiz. Dünyanın deniz ticaret filosunun yüzde doksanını oluşturan 30 ülke arasında Türkiye 14'üncü sırada. 37 tersanemiz vardı 80 tersanemiz var. Amaç yerlileştirmek ve millileştirmek. Yarın bugün işler kötüye gittiğinde kendi kendimiz yetme imkan ve kabiliyetine sahip olmak. Bunun zorluğunu 1974 Kıbrıs harekatında gördük. Türkiye yüzde yüz haklı olduğu halde amansız bir ambargo uygulanmış, Türkiye'nin bir anlamda diz çökmesi hedeflenmişti. Savunma sanayinde kendi kendine yeterli olma ihtiyacı bugün bizi bu noktaya getirmişti. Demek ki zor olmayınca başarı olmuyor" dedi.



"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KONTROLLÜ DARBE DEMEK BU MİLLETİN HİSSİYATIYLA ADETA ALAY ETMEKTİR"



Türkiye'nin geleceği adına önemli bir dönemden geçtiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, ileriye doğru gitmeye başlasa bundan birileri rahatsız oluyor. Huzuru bozmak, istikrarı sekteye uğratmak için maalesef karanlık planlar hemen devreye giriyor. Bu ihanet odaklarının bildikleri tek dil terör. Terörle bu milleti dize getireceklerin zannedenler hep yanıldı, yanılmaya devam ediyorlar. Daha dün PKK'lı teröristler Siirt'in Baykan ilçesinde kaymakamımız Mehmet Kocabey'e haince saldırı girişiminde bulundu. Allah'a şükür kaymakamımız ve yanındakiler yara almadan kurtuldu. Bunu niye yapıyorlar çünkü o kaymakamımız o bölgede vatandaşlarımıza hizmet vermek için, terörün sömürüsünü ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyor. Türkiye bir yandan yatırım üzerine yatırım yaparken bir yandan da ihanet odaklarıyla amansız mücadele içinde. Allah'ın izniyle bu mücadele zaferle taçlanacak, bu topraklardan bu terör illetini tamamen yok edeceğiz. Gönül ister ki diğer siyasi partiler bu mücadelede bizlerle beraber olsun. Bu milletin gördüğü belki de en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe demek bu milletin hissiyatıyla adeta alay etmektir. Bu milletin şehir şehir, meydan meydan destansı özgürlük mücadelesine halel getirmenin, leke sürmenin hiç kimsenin hakkı ve haddi olmamalıdır. Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri meclistir, yollar değil. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan çalmanın alemi yoktur. Ülkemizin bir yandan terörle mücadelesi amansız şekilde yürürken, diğer yandan da büyüme kalkınma büyük hedeflerine gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yürüyoruz" dedi. Tören sonrası Başbakan Binali Yıldırım bir de müjde vererek, "Burada çalışan bütün çalışan kardeşlerimiz birer maaş ikramiye alacaklar" dedi. Daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'ın misinayı kesmesiyle lojistik destek gemisi denize indirildi.



Törene Yıldırım'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı.



(Cenk İşver/İHA)