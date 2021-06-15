Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
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Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, derinliği yer yer 1-2 metreyi bulan yarık oluştu. Fay hattı üzerinde meydana geldiği belirtilen yarığın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Derekarabağ köyü yolu ve bölgedeki tarım arazileri üzerinde, bu sabah, yarıklar oluştuğunu görenler, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 1-2 metreyi bulan yarıklar olduğunu belirledi. İş makinesiyle taşınan kumla, yoldaki yarıklar kapatıldı.

Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu

FAY HATTININ GEÇTİĞİ BÖLGEDE YARIKLAR OLUŞTU

Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Keskin ve jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Halk, kendilerini tedirgin eden durumla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından inceleme yapılmasını istedi. AFAD, yarıkların nasıl oluştuğunu belirlemek için uzman ekip görevlendirdi. Benzer durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Dipevler köyüyle Bolvadin'in çeşitli mahallelerinde de görüldüğü belirtildi. Bölgeden bir fay hattının geçtiği, yarık ve çukurların bundan kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi.

Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu

'YER ALTI SULARINDAKİ AŞIRI TÜKETİM DEVAM ETTİĞİ SÜRECE KARŞILAŞACAĞIZ'

Derinliği yer yer 1-2 metreyi bulan yarıklarla ilgili, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. AFAD Afyonkarahisar Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Jeoloji Mühendisi Hüseyin Sarıkaya, çalışmalar ve bölge hakkında şu bilgileri verdi:

"Birkaç gündür sağanaklar neticesinde burada çökme ve çatlamalar oldu. 10 yıl öncesinde Bolvadin merkezde bu tip çatlamalar olmuştu. Orada hatta, kanalizasyon ve su hatlarını koparmıştı. Burada öyle bir zarar söz konusu değil ama tarım arazilerinde zarar söz konusu. Burası graben havzası. Güneyimizde Sultan Dağları, yamacından geçen Sultan Dağları fay hattı, kuzey kısmında da Çubucak fay hattı söz konusu. Bu iki fay hattı arasında oluşan graben havzası büyük bir alüvyon havzası. Buradaki alüvyon kalınlığı, 200 metreler civarında, yer altı suyu yönünden de oldukça zengin. Son 15-20 yıl içerisinde yer altı sularında aşırı çekilme ve yer altı suyu seviyesinin düşmesine bağlı olarak oluştuğuna dair değerlendirmeler var, bu çatlamalarla ilgili. Bugün, biz koordinat ölçümleri yaptık. Bu yapmış olduğumuz ölçümleri, arazide edindiğimiz bilgileri harita üzerine işleyeceğiz, daha önceden oluşmuş olan aktif fay hatlarıyla örtüşüp örtüşmediği konusunda değerlendirmeler yapacağız. Son yıllarda meteorolojik değişimler bu tip olayları su yüzüne çıkarmaya başladı. Sadece Afyon'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde olmaya başladı. Yani yer altı sularındaki aşırı tüketim bu şekilde devam ettiği sürece, burada değil birçok yerde bu tip olaylarla karşılaşacağız gibi geliyor."

Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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