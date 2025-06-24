YKS sıralaması nasıl hesaplanır? 2025 YKS puan hesaplama! TYT, AYT, YDT puanı hesapla

Ösym'nin belirlediği güncel katsayılara göre yapılan hesaplamalar, adayların sınav netleri ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile birlikte şekilleniyor. "2025 YKS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusu da tercih sürecinde öğrencilerin karşısına çıkan kritik başlıklardan biri haline geliyor. Peki, TYT, AYT ve YDT oturumlarından alınan netler nasıl bir sıralamaya dönüşüyor? İşte 2025 YKS puan ve sıralama hesaplama sistemi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

YKS SIRALAMASI NASIL HESAPLANIR?

2025 YKS puan hesaplama sistemi üç temel oturuma göre şekillenir: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Her testte doğru ve yanlış sayıları esas alınarak netler hesaplanır, ardından katsayılarla çarpılarak puanlar oluşturulur.

TYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testleri yer alır.

Her doğru cevap 1 net, her 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

2025 katsayılarına göre:

Türkçe neti - 2,90 puan

Temel Matematik - 2,92 puan

Fen Bilimleri - 3,14 puan

Sosyal Bilimler - 2,93 puan

TYT'de 200 ve üzeri puan alan adayların puanı 2025'te de geçerli olacaktır.

AYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

AYT; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih-2 ve Felsefe grubu testlerinden oluşur. Her netin etkisi alan türüne göre değişir.

Sayısal adaylar için Matematik ve Fen testleri daha yüksek katsayıyla çarpılır.

Eşit ağırlık için Matematik ve Edebiyat testleri önemlidir.

Sözel öğrenciler için Edebiyat, Tarih ve Coğrafya testleri ön plandadır.

YDT PUANI NASIL HESAPLANIR?

80 sorudan oluşur (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça veya Rusça).

Her doğru 1 net, her 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

YDT puanı, DİL puanı olarak adlandırılır ve sadece yabancı dil bölümlerine yerleştirmede kullanılır.

OBP PUANI NASIL HESAPLANIR?

OBP, lise başarı ortalamanızdan hesaplanır ve en fazla 60 puan olarak eklenir.

Ösym, yerleştirme puanında TYT, AYT veya YDT ham puanına OBP ekleyerek yerleştirme puanını oluşturur.

OBP ONAYLAMA NE ZAMAN 2025?

2024 yılında OBP onaylama işlemleri 24–28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu bilgiye dayanarak 2025 yılında OBP onaylama sürecinin de 24 Haziran haftasında başlayıp ay sonunda tamamlanması bekleniyor. OBP onaylama işlemleri yalnızca AIS üzerinden yapılabildiği için adayların ÖSYM sistemini düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

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