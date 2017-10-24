YKS Ne zaman ? 10 Soruda YKS sınavı ile ilgili önemli bilgiler!

Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavının bu yıl hayata geçirilecek olmasıyla birlikte öğrenci ve veliler de sınavın neler getireceği, avantajları veya dezavantajları, yeni sınav sisteminin nasıl işleyeceği konusunda sorgulamalara başladı. İşte, 10 soruda Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı ile ilgili bilgiler...

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi nihayet belli oldu. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın bugün düzenlediği basın toplantısında üniversiteye girişte yeni sınav sistemini açıklaması sonucunda yürürlüğe girdi. ÖSYM başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer Yüksek Öğretim Kurumlar (YKS) sınavının ne zaman yapılacağına hakkında da duyuruda bulundu.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı tarihine ilişkin, "Sınava başvuru mart ayı içinde yapılacak. Sınav, okullar kapandıktan sonra gerçekleştirilecek. Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." şeklinde ifadelere yer verdi.

ÖSYM olarak adayların şikayet ettiği birçok konuda iyileştirme yapacaklarını açıklayan Özer, "09.45 kuralı konusunda atılacak bir adım olup olmayacağı" sorusunu yanıtlarken, "15 dakika kuralını kaldırıyoruz. Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." dedi.

Sınavdaki kural ihlallerine ilişkin bazı esneklikler sağlayacaklarını da bildiren Özer, "Önceliğimiz, ÖSYM içerisinde güvenliği maksimum seviyede tutmak, ondan sonra sınavın sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Sınav kuralları ile ilgili şu anda çalışma yapıyoruz. Sınavların ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından isabetli ve geçerli olması da her daim önceliğimiz." şeklinde konuştu.

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi konusu öğrenci ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Öğrenci ve veliler gündemin nabzına oturan Yüksek Öğretim Kurumlar (YKS) sınavına ilişkin bilgi almak istiyor. Bir önceki sınav sistemi ile yeni sınavı karşılaştıran YÖK'ün, en çok sorulan sorulara verdiği cevaplar şu şekilde:

SORU 1: TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)'NİN YGS'DEN FARKI NEDİR?

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği sunuyor.

Halihazırda var olan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sistemleri arasında üç aylık bir süre farkı bulunuyor. Adaylar Mart ayında YGS'ye girip ardından haziran ayında lisans tercihlerini yapabilmek için 5 ayrı oturumda yapılan LYS sınavlarına giriyordu. Yeni sistemin en büyük farklılığı kendini burada gösteriyor.

SORU 2: TYT'DE SADECE TÜRKÇE VE MATEMATİK BULUNMASININ SEBEBİ NEDİR?

Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülüyor. Diğer bir ifade ile MEB'in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin kazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine; temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecek.

SORU 3: TYT İLE YGS PUAN TÜRLERİ KARŞILAŞTIRILDIĞINDA NASIL BİR FARK VAR?

YGS'de 6 puan türü vardı. TYT'de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacak. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı. (TYT-Puanı)

SORU 4: TYT SORULARINI İÇERİĞİ VE DAYANDIĞI MÜFREDATTA DEĞİŞİKLİK VAR MIDIR?

Hayır. Müfredat, MEB'in ortak müfredatından seçilecek.

SORU 5: TYT'NİN AVANTAJLARI NELERDİR?

TYT'de tek tip puan olması, adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkan tanıyor. Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor. Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

SORU 6: TYT PUANININ YERLEŞTİRME PUANINA KATKISI HANGİ ORANDA OLACAKTIR?

YKS'de sabah ve öğleden sonraki oturumlardaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS'deki gibi olacak. İlk oturumda alınacak TYT'nin katkısı yüzde 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı yüzde 60.

SORU 7: TYT'de ELDE EDİLEN 200 VE ÜZERİ PUAN İKİNCİ YILDA KULLANILMAK İSTENİRSE BİR PROBLEM YAŞANABİLİR Mİ?

Adayların, aldıkları puan takip eden yılda bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecek. Sınava girenler için hak kaybının önüne geçilecek.

SORU 8: TEMEL YETERLİLİK TESTİNDE SORU SAYILARI VE SÜRE NE KADAR OLACAK?

Birinci oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nde; 40 Türkçe, 40 Temel Matematik olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. TYT'nin süresi 90 dakika.

Üniversiteye hazırlanan adaylar YGS'de Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde 160 sorudan oluşan bir testten sorumluydu. Yeni sınavın ilk oturumunda ise sadece 80 soru olacak. LYS'nin yerine geçecek ikinci oturum ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testi için 40 ayrı soru bulunacak. Yabancı dil sınavına girecek adaylara ise 80 soru yöneltilecek.

SORU 9: BİR SORU KAÇ DAKİKA OLACAK?

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 - 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, YKS' de soru başına 1,25 - 2,25 dakika arasında değişen süreler verilecek.