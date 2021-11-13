Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş

Şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren Berdan Mardini, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında biten evliliği hakkında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile bir akşam eve gelmek istemediği boşanan Mardini, yıllarca uğradığı ihanetin tüm detaylarını da anlattı.

"BEN HER KONSERE GİTTİĞİMDE O DA PERUK TAKIP EVDEN ÇIKIYORMUŞ"

Eşinin kendisini aldatabileceğini hiç düşünmediğini söyleyen türkücü, "İlk başta ihaneti anlayamadım tabi çünkü kimse iki çocuğunun annesine bunu konduramaz. Ben 7 aydır sustum ama olaylar dinmedi. O benim sevgilim olsa ihaneti anlarım ama karım olunca daha başka. Evli olduğun için insanların böyle ilişkiye girmeyeceğini düşünüyorsun. İş için Bodrum'a gittim. Döndüğümde kadın evde yoktu. Sonra aradığımda 'ben gelmeyeceğim, içeceğim' dedi. Ben de bir daha gelme o zaman dedim. Meğer ben Bodrum'a gidince o da evden çıkmış ve gelmemiş. Ben her konsere gittiğimde çantasını hazırlayıp dışarı çıkıyormuş peruk ve sahte isimlerle geziyormuş" dedi.

"BANA KOMŞUDAN FOTOĞRAF ATIP BAŞKA YERE GİDİYORMUŞ"

Eşinin ihaneti boşandıktan sonra öğrendiğini anlatan Berdan Mardini, sözlerine şöyle devam etti: "Ben bunların hepsini sonradan öğrendim. Olay akşam yaşandı ben sabah 08.00'da avukatımı arayıp boşanma davası açmasını istedim. Benim için evli ve çocuklu bir kadının eve gelmemesi boşanma sebebidir. Boşandıktan bir gün sonra çocuklarım ağlayarak yanına gelip 'baba, annem bizi otelde bırakıp gitti' diye her şeyi anlattı. Bana 'komşuya gidiyorum' diyor. Orada fotoğraf çekip bana atıyor ama sonra başka bir yerlere gidiliyor. Ben konumları çocukların tabletinden öğrendim. Ben bunları konuşurken çocuklarım öğrenecek diye çok üzülüyorum."

"SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAPLAR AÇIP FOTOĞRAFLAR PAYLAŞIYORMUŞ"

"Çocuklarımı komşularda ve otellerde bıraktığını anlayınca kamera ve HTS kayıtlarını çıkarttırdık. Bir baktık ki bu yumak 9 seneye dayanıyor. 9 sene boyunca bir evcilik oyununun içine girmişiz. Sahte isimlerle sosyal medyada hesaplar açıp fotoğraflarını paylaşıyormuş. Benim büyük bir hatam olsaydı bu 10 sene içinde çıkardı zaten."

"BU İŞİN İÇİNDE ÜÇKAĞITÇILIK VAR"

Dava dosyası da gizli değil. Siz zaten bu dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Ben bu kadar detay vermek istemiyorum. Ben kıro ve kültürüne bağlı biri olarak görünüyorum ama öyle değilim. Fikirlerimiz ve namus anlayışımız değişebilir. Bunları göze alan çocuğunu gözden çıkaran bir insan benim için bitmiştir. Bu işin içinde uyanıklık ve üçkağıtçılık var. Çocuklarım ve ailemle çok mutluyum. Ben hiçbir şeyi araştırmadım bu belgelerin hepsi Instagram üzerinden geldi.

"ÇOCUKLARI OTELE BIRAKIP GECE YAN ODAYA GEÇİYORMUŞ"

Sahte isimle başkasıyla evlenmiş. Evlilik cüzdanını falan evde çalışan bir kadın buldu. Fatoş boşandıktan sonra evdeki yardımcıyı arayarak bu evlilik cüzdanının falan içinde olduğu poşeti imha etmesini söylemiş ama kadın da getirip bana verdi. İlaç kullanıp intihar etmeye çalışmış onun görüntüleri var. Çocukları iki otele bırakmış bunun da kamera kayıtları var. Adli Tıp'ta kadının yasaklı madde kullandığının da ispatı var. Çocukları görüp göremeyeceğine mahkeme karar verecek. Çocukları otel odasına bırakıp aşağıda eğleniyormuş gecede yan odaya geçiyormuş. Ertesi gün başka otelde bırakıyor diğer gün komşuya bırakıp gidiyor. Bana da komşudan fotoğraf atıp sonra başka bir yere geçiyor."

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