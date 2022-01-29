Yıllar önce eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e yürek burkan sözler: Bu acıyı yaşamayan bilmez - Haberler Magazin
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Yıllar önce eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e yürek burkan sözler: Bu acıyı yaşamayan bilmez

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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2003 yılında eşini beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Hatice, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'e destek oldu. Erken ile aynı acıyı paylaşan Hatice, "İçim paramparça oldu, ne büyük acı bilirim" yorumunu yaptı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 42 yaşında hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Yıllar önce eşini kaybeden şarkıcı Hatice ise yaptığı yorumla dikkat çekti.

Haberi aldıktan sonra Instagram'dan paylaşım yapan Hatice, "Ahh Ece çok üzgünüm. Başın sağ olsun, rabbim sana sabırlar versin arkadaşım" ifadelerini kullandı. Ece Erken'in dün taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğularak "Çok erken gitti, keşke ben ölseydim" dediği anları gören Hatice, "Bu acıyı yaşamayan bilemez. İçim paramparça oldu, ne büyük acı bilirim" dedi.

Yıllar önce eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e yürek burkan sözler: Bu acıyı yaşamayan bilmez

Ünlü şarkıcı Hatice'nin eşi Güney Aydan, 2003 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Yıllar önce eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e yürek burkan sözler: Bu acıyı yaşamayan bilmez

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi.

Yıllar önce eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e yürek burkan sözler: Bu acıyı yaşamayan bilmez

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Yıllar önce eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e yürek burkan sözler: Bu acıyı yaşamayan bilmez

İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yıllar önce eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e yürek burkan sözler: Bu acıyı yaşamayan bilmez

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Hatice, Magazin, Haber

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Yorumlar (2)

Nazmi:

Sonra üzüntüden estetik yaptirip kendini ortalara atmıştı. Ece adına uzulme madalyonun öbür tarafından bak milyonlar ona kaldı. Bır ay ağlar sonra yasamaya devam eder.

Cevap Yaz 10 8 Yayından Kaldır
Murat Vural:

Benim bildiğim rizeliler bunun intikamını çok kötü alırlar .

Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
500
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