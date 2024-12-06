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Bursa'da Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Bursa'da Sıkışan Kedi Kurtarıldı
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Bursa'da park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, Yıldırım Belediyesi ekiplerince kurtarılarak rehabilitasyon merkezine gönderildi. Veteriner müdürü hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bursa'da park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan Kedi, Yıldırım Belediyesi ekiplerince kurtarılarak Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Davutkadı Mahallesi Musababa Caddesi'nde park halindeki aracının kaputunun altından gelen sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yıldırım Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarılarak, Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Barınma Merkezi'nde tedaviye alındı.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Çekmecegil, yaptığı açıklamada, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da soğuk hava nedeniyle hayvanların sıcak yer aramak için araçların kaputunun altına sığınabileceklerini kaydederek, sürücülerin özellikle sabahları araçlar çalıştırmadan önce kaputa vurarak ses çıkartmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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