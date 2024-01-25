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Yıldırım Belediyesi, Çınarönü ve Sakarya Mahallesi'nde spor salonları açılışına hazırlanıyor

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Yıldırım Belediyesi, Çınarönü ve Sakarya Mahallesi'nde inşaat çalışmaları tamamlanan spor salonlarının açılışına gün sayıyor. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, spor tesislerinin gençlerin sportif faaliyetlerde bulunabilmesi için önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Yıldırım Belediyesi'nin Çınarönü ve Sakarya Mahallesi'nde inşaat çalışmaları tamamlanma aşmasına gelen iki spor salonu açılış için gün sayıyor.

Yıldırım Belediyesi Sakarya ve Çınarönü Mahallesi'ne spor salonu kazandırıyor. Toplam 678 metrekarelik alan üzerine yapılacak tesislerdeki çalışmaları tamamlayan Yıldırım Belediyesi, spor tesislerini açmaya hazırlanıyor.

Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalarak sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için spor yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tüm hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni, İlyas Kader Spor Merkezi'ni, Mimar Sinan Spor Kompleksi'ni, Millet ve Ulus Kadın Spor Merkezi'ni hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. 'Fidyekızık Spor Tesisi'ni 2 milyonluk bir yatırımla yeniledik. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'mizi gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan gerçekleştirdiğimiz bu yatırımların meyvelerini sporcularımızın başarılı sonuçlarıyla görüyoruz. Yeni sporcuların yetişmesine katkı sunacak Sakarya ve Çınarönü Spor Tesisi şimdiden ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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