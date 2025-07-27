Yangın Sonrası Tahliye Edilen Vatandaşlar İçin Barınma Alanı Kuruldu

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR İÇİN BARINMA ALANI OLULTURULDU

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangının ardından tahliye edilen Karahıdır ile İğdir mahalle sakinleri için merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Vakıf Bera Parkı'nda barınma alanı oluşturuldu. Buraya gelecek vatandaşlar için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Belediyesi'nin mobil hastanenin yanı sıra BURFAŞ ekipleri çadır ve su ve yiyecek dağıtımı yapmak için hazırlık yaptı. Tahliye edilen mahallelerdeki vatandaşların buraya getirilmesi bekleniyor.