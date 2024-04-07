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MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı

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Yerel seçimlerde Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti kazandı. Yıldırım Belediyesi'nde önceki gün gerçekleşen mazbata töreninde ise kavga çıkmıştı. MHP'li Alpaslan Karaaslan, zafer işareti yaptığı gerekçesiyle 76 yaşındaki CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal'a kafa atarak burnunu kırmıştı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.

BOZKURT İŞARETİNE KARŞILIK ZAFER İŞARETİ YAPTI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen mazbata töreninde AK Parti listelerinden Meclis Üyesi seçilen MHP'li Alpaslan Karaaslan sahnede bozkurt işareti yaptı. Buna karşılık CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal da sahneden inerken zafer işareti yaptı.

MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı

KAFA ATTI, BURNUNU KIRDI

Karaaslan, zafer işareti yapan CHP'li Bal'a kafa atarak saldırdı. Olaydan sonra Zülfikar Bal, hastaneye sevk edildi. Bal'ın aldığı darbe nedeniyle burnunun kırıldığı öğrenildi.

MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mazbata töreninde yaşanan olay büyük tartışmalara neden olurken, Karaaslan'ın saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı. İnternete düşen videoda MHP'li ismin 76 yaşındaki Bal ile bir süre konuştuğu ve ardından yüzüne kafa attığı görülüyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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