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Bursa'nın Zeyniler Mahallesi'ne özgü 'Zeyniler hınkalı' yemeği coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Mahallesi'nde yapılan 'Zeyniler hınkalı' yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı. Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başvurusunun sonuçlandığı belirtildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi'nde yapılan, 13 büzgülü, kıymalı, ince hamurlu bir yemek olan "Zeyniler hınkalı", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tesciliyle korumaya alındı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmaları kapsamında coğrafi işaret tescili için TÜRKPATENT'e yapılan başvuru sonuçlandı.

Kooperatif Başkanı Mahinur Makar, "Kayseri'nin mantısı, Kars'ın hıngeli var. Bursa'da da 'Zeyniler hınkalı' var. Hamurun inceliği, kıymasının harcı, özel marifet gerektiren 13 pileli büzgüsü, hamurunun çapı ve özellikle pişirilme sırasındaki hınkal toplarının suyun içinde dans etmesi ustalık gerektirir. Zeyniler hınkalı anlatılmaz, Zeyniler hınkalı yenilir." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Zeyniler Mahallesi'nde, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında 12 kadın kooperatifinin üyelerince Zeyniler hınkalının da tanıtılarak ikram edildiği "Bursa kahvaltısı", "ikindi kahvaltısı", "yer sofrası", "yeni gelin sofrası", "konak sofrası", "Hıdırellez kahvaltısı", "Cumhuriyet dönemi kahvaltısı", "Osmanlı kahvaltısı", "İç Anadolu Selçuklu kahvaltısı" adlı konseptler sunuldu.???????

Kaynak: AA / Ekonomi

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