Dilek Türkan ve Derya Türkan Bursa'da konser verdi

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz 'Türk Müziği'nden Nağmeler' konserinde Dilek Türkan ve Derya Türkan, sevilen eserlerle Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da "Türk Müziği'nden Nağmeler" konserinde solist Dilek Türkan ve Derya Türkan aynı sahneyi paylaştı.

Yıldırım Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ücretsiz konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Solist Dilek Türkan gecede sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Zaman zaman sanatseverler de söylenen eserlere alkışlarıyla tempo tuttu.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan ikili ve orkestrası, uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
Haberler.com
