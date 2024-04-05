Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı

Yerel seçimlerde Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti kazandı. Yıldırım Belediyesi'nde mazbata töreni bugün gerçekleşti. Törende kavga çıktı.

BOZKURT İŞARETİNE KARŞILIK ZAFER İŞARETİ YAPTI

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen mazbata töreninde AK Parti listelerinden eclis Üyesi seçilen MHP'li Alpaslan Karaaslan sahnede bozkurt işareti yaptı. Buna karşılık CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal da sahneden inerken zafer işareti yaptı.

KAFA ATTI, BURNUNU KIRDI

Karaaslan, zafer işareti yapan CHP'li Bal'a kafa atarak saldırdı. Olaydan sonra Zülfikar Bal, hastaneye sevk edildi. Bal'ın aldığı darbe nedeniyle burnunun kırıldığı öğrenildi.