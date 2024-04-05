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Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı

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Yerel seçimlerde Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti kazandı. Yıldırım Belediyesi'nde mazbata töreni bugün gerçekleşti. Törende kavga çıktı.

BOZKURT İŞARETİNE KARŞILIK ZAFER İŞARETİ YAPTI

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen mazbata töreninde AK Parti listelerinden eclis Üyesi seçilen MHP'li Alpaslan Karaaslan sahnede bozkurt işareti yaptı. Buna karşılık CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal da sahneden inerken zafer işareti yaptı.

KAFA ATTI, BURNUNU KIRDI

Karaaslan, zafer işareti yapan CHP'li Bal'a kafa atarak saldırdı. Olaydan sonra Zülfikar Bal, hastaneye sevk edildi. Bal'ın aldığı darbe nedeniyle burnunun kırıldığı öğrenildi.

Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı

Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı

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Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (4)

Serkan Taşdemir:

Çok güzel hareketler bunlar labalaba laplap laa

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Köfteci Jardel:

Kasten yaralamadan başka bir şey değil bu. Tam anlamı ile kepazelik. Eğer sen kendi partinin işaretini yaparsan, o adam da kendi partisinin sembol işaretini yapar doğal olarak. Etki tepki meselesi. Siyasi kamplaşma ve kaos yüzünden, ülkemiz 12 Eylül öncesi döneme benzedi iyice.

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Özer Doğan:

o sembol bölücülerin kullandığı hareket dikkat etmeli

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Martin Sikertel:

CHP'ye tek bir kez oy vermişliğim yoktur; ama karşısındaki haksızsa da susmak olmaz. Yahu ben 28 sene önce üniversitedeyken ülkücü dedikleri tayfa millete saçından sakalından dolayı şekilcilik yapıp tek kişiye 3-5 tip saldırırdı; şimdi demek ki tek başına saldırıyorlar, değişen tek şey o. Gelişme var mı; var, en azından tek kişinin üstüne tek olarak saldırmayı öğrenmişler.

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