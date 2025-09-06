Yıldırım Belediyesi'nden Tarihi Yaya Aksı Canlandırma Projesi

BURSA'da Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği toplantıda, kentin tarihi kimliğinin gün yüzüne çıkarması planlanan 'Setbaşı, Yeşil Emirsultan Tarihi Yaya Aksı Canlandırma Projesi'nin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Projenin manevi kent kimliğini koruma ve yaşatma alanında sadece Türkiye'de değil Dünyada ses getireceğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Setbaşı, Yeşil, Emirsultan hattı Türkiye'nin en önemli maneviyat koridorlarından birisidir. Bu bölgemizin hak ettiği değeri bulması yoğun ve titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Yıldırım Belediyesi, 50 hektarlık alanı kapsayan 'Setbaşı, Yeşil Emirsultan Tarihi Yaya Aksı Canlandırma Projesi'nin detaylarını, Emir Buhari Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaştı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Zehra Çakır, UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya katıldı.

KADİM YILDIRIM'I KORUMA İMAR PLANI

Setbaşı, Yeşil, Emirsultan hattının Türkiye'nin en önemli maneviyat koridorlarından birisi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu bölgemizin hak ettiği değeri bulması yoğun ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Projemizi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi gibi konun doğrudan muhatapları ile işbirliği içerisinde ortak akılla yürütüyoruz. Projemizin en önemli adımlarından birisi olan yarışma süreci devam ediyor. Yarışma sürecinde ortaya çıkacak birbirinden değerli çalışmalar, 50 hektarlık alanı kapsayacak Kadim Yıldırım'ı Koruma İmar Planı'na da temel teşkil edecek" diye konuştu.

TARİH HAYAT BULACAK

Projenin manevi kent kimliğini koruma ve yaşatma alanında sadece Türkiye'de değil Dünyada ses getireceğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Ortak akıl ile yürüteceğimiz projenin temel ilkelerinden birisi de yaşamı korumak olacak. Bu bölgede çok büyük kamulaştırmalar yaparak, kamusal alanlar oluşturmak yerine yaşamın devam ettiği, insanların huzur ve güven içerisinde hayatlarını idame ettirdiği, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş dün ile yarın arasında köprü oluşturacak bir yaşam alanı haline dönüştüreceğiz. Bu proje kapsamında konut yoğunluğunu kesinlikle arttırmayacağız. Hocataşkın Mahallesi'nde turist otobüslerinin parklanma yapabileceği otoparkları, yanı sıra tarihi Bursa evleriyle ve restorasyon projeleri ile Bursa'nın kadim kent kimliğini ortaya çıkacağız. Bursa tarihi yeniden hayat bulacak" ifadelerini kullandı.

ŞEFFAF KATILIMCI BİR SÜREÇ

Bursa Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, projenin en başından itibaren şeffaflık ve katılımcılık ilkesi ile yürütüldüğünü ifade ederek, "Bundan dolayı Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Çok ciddi kararların alınması ve uygulanması gereken bu proje, Türkiye'ye örnek ve model teşkil edecek" dedi.Projenin uzun süreli ve özverili bir çalışma gerektirdiğini hatırlatan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de bu çalışmanın Yıldırım'ın kimliğini değiştireceğini vurguladı. Toplantının ardından katılımcılarla birlikte projenin uygulama alanında incelemelerde bulunan Yıldırım belediye Başkanı Oktay Yılmaz, süreçle ilgili bilgiler verdi.