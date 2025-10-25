Haberler

Bursa'nın Fethinin 700. Yılı İçin Kültür Sanat Sezonu Başladı

Bursa'nın Fethinin 700. Yılı İçin Kültür Sanat Sezonu Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla 'Beylikten Cihan Devletine' temasıyla yeni kültür ve sanat sezonunu açtı. Başkan Oktay Yılmaz, etkinliklerle tarihi ruhu yaşatacaklarını duyurdu.

Yıldırım Belediyesinin Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla "Beylikten Cihan Devletine" temasıyla düzenlediği 2025-2026 kültür ve sanat sezonunun açılış töreni yapıldı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesinde gazetecilere açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yılın Bursa'nın fethinin 700. yılı olduğunu hatırlattı.

Yıldırım Belediyesi olarak kültür ve sanat sezonunun mottosunu "Beylikten Cihan Devletine" olarak belirlediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün burada kıymetli sanatçılarımızla o tarihi anları, hemşehrilerimizle o ruhu yaşayacağız. Hem kültür merkezimizin içinde hem dışında kurduğumuz platoyla o dönemin kültürünü yansıtmaya gayret ettik. Yıl boyunca birbirinden güzel etkinliklerle, programlarla inşallah Bursa'nın fethini yeniden canlandıracağız. Fethimiz şanlı, Cumhuriyet'imiz kutlu olsun. Kıymetli sanatçılarımıza da bugün davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyoruz."

Şair İbrahim Sadri, hem konsept hem içerik olarak çok zengin ve özel bir programın Bursalı sanatseverlerle buluşturulacağını söyledi.

Yıldırım Belediyesine organizasyon için teşekkürlerini sunan Sadri, emeği geçenlere ve sanatçılara teşekkür etti.

Sanatçı İrfan Gürdal, Yıldırım Belediyesine teşekkür ederek, "Çok önemli bir tema, 'Beylikten Cihan Devletine... Bu Türk milletinin aslında tarih boyunca mottosu diyebiliriz. Dolayısıyla görkemli ve heyecanlı bir program olacağını düşünüyorum." dedi.

Oyuncu Gürkan Uygun da Bursa'nın fethinde önemli rol oynayan sur komutanlarından Balaban Bey'i canlandıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıldırım Belediyesine ve Oktay Başkan'ımıza teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için. Gerçekten de kültür sanat sezonunun beylikten cihan devletine gidecek kadar büyük bir süreç geçirmesini dilerim. Umarım kalıcı bir organizasyon olur ve kendimize dair hikayelerimizi Yıldırım Belediyesinin sahnelerinde gösterebiliriz."

Programın devamında İbrahim Sadri'den şiir dinletisi ve Gürkan Uygun'un Balaban Bey canlandırması izleyicinin beğenisine sunuldu.

Mehteran ve kılıç kalkan gösterisinin ardından İrfan Gürdal türkü seslendirdi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Kültür Sanat
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Madagaskar'da devrik Cumhurbaşkanı Rajoelina vatandaşlıktan çıkarıldı

Devrik cumhurbaşkanı vatandaşlıktan çıkarıldı
Adana'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Arkadaşlarıyla oynarken feci şekilde can verdi
Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Trabzon'dan 131 hafta sonra bir ilk
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.