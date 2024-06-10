İHH, Gazze için Hayır Çarşısı Kermesi Düzenledi

Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Gazze ile dayanışma sürecinde "Hayır Çarşısı" kermesi düzenledi.

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda gerçekleştirilen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

İlçe temsilcilerinin yaptığı organizasyonda gıda ürünleri, tekstil ve sanatsal el işleri satışa sunuldu.

Hayır Çarşısı'ndan elde edilen gelirin tamamı işgal altındaki Filistin ve Gazze'deki insanların temel gıda, sağlık ihtiyaçlarından oluşan yardım tırı gönderilecek.