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İHH, Gazze için Hayır Çarşısı Kermesi Düzenledi

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Bursa İHH tarafından Gazze ile dayanışma sürecinde düzenlenen Hayır Çarşısı kermesi, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği kermeste gıda ürünleri, tekstil ve sanatsal el işleri satışa sunuldu. Elde edilen gelirle işgal altındaki Filistin ve Gazze'ye yardım tırı gönderilecek.

Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Gazze ile dayanışma sürecinde "Hayır Çarşısı" kermesi düzenledi.

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda gerçekleştirilen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

İlçe temsilcilerinin yaptığı organizasyonda gıda ürünleri, tekstil ve sanatsal el işleri satışa sunuldu.

Hayır Çarşısı'ndan elde edilen gelirin tamamı işgal altındaki Filistin ve Gazze'deki insanların temel gıda, sağlık ihtiyaçlarından oluşan yardım tırı gönderilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldırım Belediyesi Filistin Bursa Gazze İHH Dünya Güncel Haberler

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