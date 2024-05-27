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E-Der ve Yıldırım Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi'ne Prof. Dr. Ayşen Gürcan konuk oldu

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Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ile Yıldırım Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliklerinin 7'ncisine, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlarından AK Parti Eskişehir Milletvekili ve yazar Prof. Dr. Ayşen Gürcan konuk oldu.

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ile Yıldırım Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin 7'ncisine, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlarından AK Parti Eskişehir Milletvekili ve yazar Prof. Dr. Ayşen Gürcan konuk oldu.

E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, eğitimcilerin "genç hazineler" olarak tanımlanan gençlere yaklaşım tarzlarını güncelleyebilecekleri, onlarla aralarındaki mesafeleri kapatabilecek özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup, kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamak amaçlanan program, Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da katıldığı etkinlik öncesi 150 öğretmen, Gürcan'ın "Söz Ahlakı" kitabını okudu.???????

Programda, Gürcan tarafından söz konusu eseri hakkında yaklaşık 1 saat sunum yapıldı.

Kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması, yazarın kitabı imzalaması ve bir sonraki programda konuk edilecek yazar ile kitabının açıklanmasıyla etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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