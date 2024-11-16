AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yıldırım Belediyesinin kültür sanat sezonu açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Uluslararası kuruluşların mezarı oldu Gazze. Orada insanlığın vicdanının mezarı haline getirildi Gazze ama oraya gömülecek olan siyonizmin kendisidir." dedi.

Ala, Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatçı Yücel Arzen'in konser verdiği, kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in gösterisine yer verilen Yıldırım Belediyesi 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Sanatçılara ödenen meblağların tartışıldığı son günlerde kültür ve sanatın bu tartışmaların gölgesinde kaldığını belirten Ala, söz konusu alanlarla ilgili yapılacak her şeyin dünyaya her dilden mesaj ulaştırmak için en iyi yol olduğunu anlattı.

Ala, etkinlik kapsamında sanatçı Yücel Arzen'i dinlediğini dile getirerek, "Onların ortaya koyduğu performans veya onun gibi sanatla, kültürle mesaj vermek isteyenlerin dünyada hangi dilden konuştukları önemli değil. Onlar aynı dilden itiraz ederler meselelere. Onlar aynı dilden kabulleri ortaya koyarlar. Onlar aynı dilden haksızlıklara karşı çıkarlar. O bakımdan birçok alanda birçok maddi imkanın yapamayacağı etkiyi, kültür sanat alanında yerli yerinde değerlendirilirse kelimeyle yapabilirsiniz." ifadesini kullandı.

"Elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız ki iyiliği ve itirazı çoğaltalım"

Efkan Ala, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşanan insanlık dramına değindi.

Filistin'de insanlığın enkaz altında kaldığını vurgulayan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası kuruluşların mezarı oldu Gazze. Orada insanlığın vicdanının mezarı haline getirildi Gazze ama oraya gömülecek olan siyonizmin kendisidir. Yeryüzü insanlık tarihi zulümle abat olmuş bir devleti yazmaz ama zulüm yaptığı için tarihte toprağın altına gömülmüş çok medeniyeti, zamanında kendisine 'uygarlık' denilen çok devleti anar, çok devleti bilir, çok anlayışı bilir. Bugün oradaki siyonizm ve oradaki İsrail'deki Netanyahu hükümetinin yaptığı soykırım dönüp dolaşıp kendilerini eninde sonunda vuracaktır ama biz ne yapıyoruz; bunun çabası içerisinde olmalıyız. Sizlerden aldığımız iradenin etkisiyle ve yetkisiyle gerçekten başta Cumhurbaşkanı'mız, devlet başkanı olarak dünyada her platformda en yüksek sesle itirazımızı ve bu yanlışları dile getiriyoruz. Yapılacak ne varsa yapıyoruz, gayret ediyoruz."

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 12 günde 13 devlet başkanıyla görüşüp bu meseleleri dile getirdiğini belirtti.

Kendilerinin ise gerek büyükelçilerle gerekse yurt dışındaki temaslarıyla, diplomatik yollarla bütün bu sorunları, bu zulmü insanlığa unutturmamak için insanlığın alacağı tedbir ne varsa yerine getirmelerini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Ala, "Bütün insanlığın gözü önünde böyle bir zulmün işleniyor olmasına tanıklık etmek de gerçekten bizi inanılmaz derecede üzüyor. Kelimenin, çabanın gücüne inanmalıyız. Biz mücadelede sabredenlerden olmalıyız, seyredenlerden değil. Elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız ki iyiliği ve itirazı çoğaltalım ve bu zulüm eninde sonunda kendilerine dönsün ve orada vicdanı, insanlığı gömmek istedikleri yere kendi gelecekleri gömülsün." diye konuştu.

"Yıl boyu etkinliklerimizi 'insanlık adına' düzenleyeceğiz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Osmanlı payitahtı Bursa'nın kültür ve sanat bakımından köklü bir geleneğe sahip olduğunu ifade etti.

Her kesime erişen, değer yargıları ve hassasiyetleri gözeten kültür sanat anlayışıyla Yıldırım'ı ve Bursa'yı Türkiye'nin örnek gösterdiği bir yer haline getirmek için çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Barışın egemen olduğu, gözyaşının dindiği bir dünya hayaliyle yıl boyu etkinliklerimizi 'insanlık adına' düzenleyeceğiz. Filistin davasına dikkati çekmek, Filistin'deki soykırımı durdurmak bütün insanlığın vazifesidir." değerlendirmesini yaptı.