Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak?

Ocak ayına yaklaşırken yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak? İçişleri Bakanlığı Yılbaşı genelgesi nedir?

Ocak ayına yaklaşırken yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak? İçişleri Bakanlığı Yılbaşı genelgesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs nedeniyle yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelge detaylarında sokağa çıkma yasağı ile ilgili 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak kısıtlamanın 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'te sona ereceği ifadeleri yer aldı…

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ GENELDE DETAYLARI

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balık tezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balık tezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

YILBAŞINDA KUTLAMA YAPILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.