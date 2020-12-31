Yılbaşı kutlamak neden günah? Yılbaşı neden kutlanmaz? Yılbaşı kutlamak haram mı?

Yılbaşı kutlamak neden günah? sorusu yıl sonuna yaklaşırken gündemdeki yerini koruyor? Peki, Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı kutlamak haram mı? Yılbaşı neden kutlanmaz? Diyanet bu konuda ne söylüyor? Yılbaşı kutlamak caiz mi? 31 Aralık gecesi ne yapmak gerekiyor? Yılbaşı gecesine dair ayet ve hadis var mı?

31 Aralık gecesini 1 Ocak Sabahına bağlayan gece Miladi Takvim'de yılbaşı kavramı ile açıklanır. Yılbaşı kutlamak Batı ülkelerinde eskiden beri süregelen bir "kültür" olarak karşımıza çıkmaktadır.'Yılbaşı kutlamak neden günah?' sorusu yıl sonuna yaklaşırken yine gündemdeki yerini koruyor? Peki, Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı kutlamak neden günah? Yılbaşı kutlamak haram mı? Yılbaşı neden kutlanmaz? Diyanet bu konuda ne söylüyor? Yılbaşı kutlamak neden günah? Yılbaşı kutlamak caiz mi? 31 Aralık gecesi ne yapmak gerekiyor? Yılbaşı gecesine dair ayet ve hadis var mı? Noel nedir? İşte detaylar haberimizde...

YILBAŞI KUTLANMAK NEDEN GÜNAH?

Yılbaşı Kutlama kavramı genelde malayani işleri ifade eder. Yılbaşı kutlamaları ülkemizde de maalesef batı ülkelerinde olduğu gibi erkek ve kadınların bir arada bulunduğu ve dans edip, oyunlar oynadıkları bir ortamı ifade eder. Ayrıca tombala, piyango gibi haram olan işler de Yılbaşı Gecesi'ne aittir. Bu kutlama kültürü de ülkemize batı ülkelerinden transfer edilmiştir. Oysa İslam Dini'nin buna kesinlikle bir izni yoktur.

DİYANETE GÖRE YILBAŞI NEDEN KUTLANMAZ?

Yılbaşı Kutlamaları ve Piyango konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı "Kendini ve yaratılış¸ gayesini unutarak, değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayrimeşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz."Ömür Sermayesi isimi Hutbe'de, Yılbaşı ile ilgili çok daha ilginç detaylara değinen Diyanet; "Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış¸ gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür. Yüce Rabbimiz, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı ve bereketli yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz bir hayat yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin." sözleri ile konuyu özetlemiş oldu.

Din kitaplarında buyuruluyor ki:

Noel günü ve gecesinde, kâfirlerin paskalya ve yortularında, onlar gibi bayram yapan küfre girer.Yılbaşı münasebetiyle Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca çam fidanı Noel hurafesi uğruna kesilip yok edilmektedir. Hristiyan ülkelerde olduğu gibi, Müslüman ülkelerde de bu cinayetler işlenmemeli.

Hristiyanlara benzememek için yılbaşı gecesi hindi yememeli! Yenirse mekruh olur. Birkaç gün sonra yenebilir. Kumar oynamak, tombala çekmek gibi oyunlar ise zaten her zaman caiz değildir.

Bu gece, gayrımüslimlere benzemek gayesiyle çeşitli yiyecek, içecek almak da caiz olmaz.Her zaman ne alınıyorsa onları almakta mahzur yoktur. Bu geceye ayrı bir önem vermemelidir.Yalnız Hristiyanların değil, Yahudilerin ve bütün bâtıl dinlerin ibadetlerini yapmak, onlara benzemek olur.

Mesela 21 Martı Nevruz Bayramı diyerek kutlamak da böyledir. Kâfirlerin ibadetleri ve çirkin işleri hariç, mubah olan âdetlerini yapmakta mahzur yoktur.

Yani onlara benzemiş olunmaz.Noeli kutlamak asla caiz değildir. Bir zaruret olursa, caiz olur. Mesela devletlerarası protokolde zaruret olduğu için kutlamak caiz olur. Fakat, Noel ile ilgisi olmayan yılbaşında bir Müslümana tebrik kartı yazıp, yeni bir yılın insanlık için, Müslümanlar için hayırlı olmasını dilemek günah değildir.

Yahut, (yeni yılın kutlu olsun) diyene, (seninki de kutlu olsun) demek günah olmaz. Bu inceliği anlamalıdır!Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır! Sanki mübarek geceymiş gibi mevlid okutmak, sohbetler düzenlemek uygun değildir. Bu gecenin diğer gecelerden farkı yoktur.

Bu geceye değer veriyormuş gibi hareket etmek doğru değildir. Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır!