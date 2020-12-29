Yılbaşı İçin Tatlı Tarifleri | Yılbaşı menüsüne özel hangi tatlılar yapılır? En pratik ve lezzetli yılbaşı tatlıları!

Yılbaşı yaklaşırken, yılbaşını evde geçirecek kişilerde de menü telaşı başladı! Bu sene Koronavirüs sebebiyle herkes yılbaşını evlerinde geçirecek. Aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle yılbaşını evde geçirecekler birbirinden güzel yemekler ve tatlılarla ziyafet verecekler. En pratik ve en lezzetli yılbaşı tatlılarını menünüz için derledik!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılbaşı yasaklarıyla geliyor. Bu nedenle de herkes bu sene yılbaşını evlerinde geçirecek. Bu yeni yıla da keyifli ve güzel girebilmenin en güzel yolu lezzetli ve şık bir yılbaşı sofrası! Yılbaşı menülerinize eşlik edecek birbirinden güzel ve lezzetli yılbaşı tatlı tariflerini yazımızda bulabilirsiniz! İşte en güzel Yılbaşı için tatlı tarifleri! Yılbaşı menüsüne özel hangi tatlılar yapılır? En pratik ve lezzetli yılbaşı tatlıları!

BAL KABAĞI TATLISI

Tam da mevsimindeyken yılbaşı menülerinin olmazsa olmaz tatlısı hiç kuşkusuz Fırında Balkabağı tatlısıdır.

Malzemeler:

1 kilo bal kabağı

2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı pekmez

Üzeri için:

1 yemek kaşığı kaymak

4 yemek kaşığı tahin

4 adet ceviz içi(doğranmış)

Hazırlanışı:

Derin bir tencerenin içinebal kabaklarını yerleştirin.

Bal kabaklarının üzerine toz şekerinin tamamını dökün ve yaklaşık 4-5 saat bu şekilde bal kabaklarının sulanmasını bekleyin.

Daha sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte bal kabakları yumuşayana kadar pişirin.

Yumuşayan bal kabaklarını ısıya dayanıklı bir kasenin içerisine alın ve bal kabaklarının üzerine pekmezi döküp fırça ile yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

Piştikten sonra soğumaya bırakın ve servis esnasında kaymak, tahin ve ceviz ile servis edin.

ZENCEFİLLİ TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

Tüm dünyada Ginger Bread olarak da bilinen Zencefilli Tarçınlı Yılbaşı kurabiyesi tarifi, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazıdır.

Malzemeler:

3 su bardağı (350 gram)

1 adet oda sıcaklığında yumurta

1 tatlı kaşığı karbonat

2 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığıtarçın

1 tatlı kaşığı öğütülmüş muskat (tercihe göre)

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

175 gram esmer şeker

4 çorba kaşığı pekmez (tercihen üzüm, ama fark etmez)

1 tatlı kaşığı vanilya

Hazırlanışı:

Öncelikle tereyağ ve esmer şekeri mikserle iyice çırpıyoruz. Şekerin esmer şeker olması gereklidir. Beyaz şeker kullanmak rengini ve lezzetini değiştirecektir.

İyice çırpılan tereyağı ve şekerin içerisine pekmez ve yumurtayı ekleyerek çırpmaya deva edelim. Daha sonra tarçın, zencefil, vanilya ve kullanılacaksa muskatı da ekleyelim.

İyice karışan karışımın içerisine son olarak karbonat ve unu eleyerek yavaş yavaş ekleyelim. Elimizle hamurumuzu iyice yoğuralım.

Hamurun ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekir. Tereyağından dolayı yağlı bir kıvamı olacaktır, bu normal.

Hamuru açacağımız zemine yapışmaması için streç film açalım. Hamuru üzerine koyalım ve bir merdane yardımıyla yaklaşık 0,5 cm olacak şekilde açalım. Ne çok ince ne de çok kalın olmalıdır.

Açtığımız hamura kurabiye kalıpları ile şekil verip, yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim. Ve önceden ısıttığımız 175 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirelim.

Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp bir telin üzerine alalım ve soğumaya bırakalım. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz! Süslemek için şeker hamuru da kullanabilirsiniz! Afiyet olsun.

KESTANELİ TART TARİFİ

Kış aylarının en güzelidir kestane. Kestaneyle yapılan her şey de ayrı bir lezzetli olur. Kestaneli tart tarifi de bir o kadar lezzetli şık bir yılbaşı tatlısı olacak!

Malzemeler:

2 su bardağı un

100 gram tereyağı

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı kakao

Üzeri için:

300 gram kestane şekeri

1/2 su bardağı şekersiz çiğ krema

Servis İçin:

Pudra şekeri

Hazırlanışı:

Unu eleyip kakao ile derin bir karıştırma kabının içerisinde karıştırın. Orta kısmını açıp oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, yumurta, pudra şekeri ve suyu ekleyin.

Orta kısmından kenarlara doğru karıştırmaya başladığınız tart hamurunu toparlanana kadar yoğurun.

Toparlanan hamuru altı eşit parçaya bölüp hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde, küçük yuvarlaklar halinde açın.

Hamurları, tart kalıplarına yayın. Kenar kısımlarını hafifçe bastırıp kalıbın şeklini almasını sağlayın. Bir çatal yardımıyla hamurların üzerine küçük delikler açın.

Hamurların eşit oranda pişmesi, kabarması için tart kalıbı büyüklüğünde yağlı kağıtlar kesin ve hamurların üzerine açın. Orta kısımlarını ağırlık yapması ve hamura düz şeklini vermesi adına nohut, kuru fasulye gibi bakliyatlarla doldurun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 25 dakika hafif bir renk alana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız hamurların üzerindeki ağırlık ve yağlı kağıtları alın. Aynı ısı aralığında 5 dakika daha fırınlayıp orta kısımlarının da hafif bir renk almasını sağlayın. Fırından çıkartıp oda ısısında dinlendirin.

Üzeri için; kestane şekeri ve şekersiz çiğ kremayı mutfak robotunda püre haline getirin.

Oda ısısında dinlenen tart hamurları üzerine delikli bir patates ezici ya da özel bir aparat yardımıyla hazırladığınız kremayı sıkın. Üzerlerine pudra şekeri eleyip sevdiklerinizle paylaşın.

MAGNOLİA TARİFİ

Sırada ülkemizde son yılların en popüler ithal sütlü tatlılarından biri olan Magnolia var. Magnolia en hafif ve en lezzetli sütlü tatlılar arasında yerini aldı bile! Biz çilekli tarif vereceğiz. Siz dilerseniz malzemeyi muz, Oreo, çikolata, incir gibi meyve ve atıştırmalıklarla değiştirebilir ve yılbaşı sofralarınıza hafif bir tatlı ile eşlik edebilirsiniz!

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 paket toz vanilya

1 paket süt kreması

1 paket bebe bisküvisi yada petibör bisküvi

10-15 adet çilek

Hazırlanışı:

Derin bir tencereye şekeri, nişastayı, unu, vanilyayı ve yumurtayı alıyoruz. Karıştırdıktan sonra yavaş yavaş sütü ekliyoruz ve çırpma teli ile topaklanmayacak şekilde çırpıyoruz. Tüm sütlü tatlılar da olduğu gibi topaklanmaması için unu eleyerek koymaya dikkat edelim. Daha sonra ocağın altını açıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bu işlemi kaynamaya başlamaya ve pürüzsüz bir muhallebi kıvamı bulana kadar devam ettiriyoruz. Muhallebi kıvamı alınca ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.

Diğer tarafta bisküvileri mutfak robotundan toz olana kadar geçiriyoruz. Dilerseniz kuruyemişlerle de (örneğin fındık çok yakışır) tatlandırabilirsiniz.

Muhallebi iyice soğuduktan sonra süt kremasını da ekliyoruz ve iyice çırpıyoruz.

Şimdi Magnolia sunumumuzu hazırlamaya başlayalım. Bir bardak, kase, dondurma kasesi ya da farklı bir sunum kasesi. Magnoliayı nerede sunacaksanız öncelikle biraz muhallebiden ekliyoruz. daha sonra üzerine kat kat meyve ve bisküvi koyuyoruz. Bunu birkaç kat tekrar edebilir ya da kendi istediğiniz yoğunlukta ayarlayabilirsiniz.

Magnolia hazır! Şimdi birkaç saat buzdolabında dinlenmeli! Afiyet olsun.

EL AÇMASI EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ

Evde kendiniz yufka açarak adım adım cevizli baklava nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Ev yapımı baklavayı bu tarifle kolaylıkla evde yapabilirsiniz. Malzeme miktarlarını tam olarak tutturduğunuzda tamamen bizim yaptığımız gibi çıtır çıtır şerbetli baklavanızı hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

Aralarına sürmek için:

250 gram eritilmiş tereyağı

Hamuru açmak için:

1 kase nişasta

Baklava hamuru için:

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı elma sirkesi

3 yemek kaşığı yoğurt

6 - 6,5 su bardağı un

İçi için:

1,5 su bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)

Şerbeti için:

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

Hazırlanışı: