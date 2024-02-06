Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Deprem Yardımlarını Paylaştı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan asrın felaketinin yıl dönümünde Zonguldak'tan yapılan destekleri paylaştı. Hacıbektaşoğlu "Zonguldak ayakta" diyerek deprem değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen asrın felaketinin yıl dönümünde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, GAMER koordinasyon merkezinde basın açıklamasında bulundu. Deprem değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, deprem felaketi sonrası Zonguldak'tan deprem bölgesine 6 bin 293 arama kurtarma ve iyileştirme personelinin görevlendirildiğini hatırlattı.

Bölgeye Zonguldak'tan 295 iş makinesi ve araç, 154 tır gıda ve hijyen malzemesi gönderildiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023 günü saat 04.17'de ve yine 13.24'te sırası ile Pazarcık ve Elbistan'da 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il, 124 ilçe 6 bin 929 köy ve mahallede etkili oldu. Ağır yıkıma neden olan depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik. Yine 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimler, STK ve gönüllüler arama kurtarma faaliyetleri için seferber oldu. 6 Şubat'ta kamu kurumlarımız ve Zonguldaklı vatandaşlarımız aziz milletimiz ile kenetlenerek tek yürekli olduk. Hep beraber birlik ve beraberlik ruhuyla asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü. Zonguldak ilimizde 4 bin 701 arama kurtarma personeli ve bin 592 iyileştirme çalıştırma personeli ile birlikte 6 bin 293 personel görevlendirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumumuzca bölgeye gönderilen 3 bin 900 personel enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerinde 335 vatandaşımızı sağ olarak kurtarmıştır. Yine diğer ekiplerimiz onlarcasının belki yüzlercesini sağ olarak kurtarmıştır. Başta Türkiye Kızılay Derneği Zonguldak Şubesi olmak üzere ilimizde faaliyet gösteren pek çok sivil toplum kuruluşu, beslenme, bölgeye gelen malzemelerin dağıtımı, arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak yer almıştır. İlimizde 295 iş makinesi ve araç 153 tır, 65 kamyon, çadır, yatak, ısıtıcı, hijyen malzemesi, su, gıda kolisi, kömür, konteyner gibi malzemeleri depremzedelere yetiştirmişlerdir. İlimize gelen depremzede vatandaşlarımıza da devletimizin ve milletimizin şefkatli eli uzatılmıştır."

Deprem sonrası Zonguldak'a gelen afetzedelere SYDV aracılığıyla 1 milyon liranın üzerinde nakdi yardım yapıldığını, 7 bin 956 depremzedenin KYK yurtlarında misafir edildiğini, 511 depremzedenin de Zonguldak'taki hastanelerde tedavi edildiğini açıklayan Vali Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Zonguldak İl Afet Müdahale Planı hazırlanmış olup afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrasında yapılacak çalışmalar tüm kamu kurum ve kuruluşları özel sektör katılımıyla valiliğimiz koordinasyonunda yapılmaktadır. İlimiz aktif deprem kuşağında bulunmayıp Kuzey Marmara Fay Hattı'ndan etkilenmesi ihtimali bulunmakla birlikte ilimiz için heyelan, sel ve su taşkınları risk teşkil etmektedir. İlimiz yapı stokunda 118 bin 114 bina bulunmakta olup mevcut yapı stokunun ve bundan sonra yapılacak olan yapıların 2018 yılı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine uygun yapılmış olmasından emin olmalıyız. Bundan sonra yapılacak binaların yönetmeliğe uygun yapılmasını sağlamalıyız. Ancak bu şekilde deprem risklerini en aza indirebiliriz." - ZONGULDAK