Zonguldak'ta 2023 yılı böyle geçti

Zonguldak'ta asayişten, sağlığa, ekonomiden, siyaset ve kültür-sanata birçok alanda yaşananların ardından 2023 yılı böyle geçti.

Ocak 2023

4 Ocak - Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden faciası sonrası oluşturulan komisyon, Zonguldak'a geldi. TTK'ya ait Karadon Müessese Müdürlüğü'nde yerin-410 metre altına inen heyet, incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. Ziyaret öncesi gazetecilere konuşan Komisyon Başkanı Taner Yıldız, "Birçok unsur dikkatle irdeleniyor" diye konuştu.

6 Ocak - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazına ilişkin "Şu anda yüzde 99.3'ünü ithal ettiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Önümüzdeki 4 yıllık hedefte gaz üretimiyle birlikte bu ihtiyaç 30'lar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. İthal etme oranı yüzde 70'e düşecek" dedi.

9 Ocak - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamada ölen 8 işçi vefatlarının 10. yılında dualarla anıldı.

13 Ocak -Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk gaz toplama ve dağıtım haznesi "Çepni" de 2 bin 200 metre derinlikteki deniz tabanına yaklaşık 1 gün süren başarılı bir operasyonla yerleştirildi.

20 Ocak - Zonguldak'ta kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla yengesine merdivende pusu kurup öldüren tutuklu sanık Namık D.'ye (58) kadına karşı kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

Şubat 2023

6 Şubat - Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten ekipler deprem bölgesine hareket etti.

6 Şubat - GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktığını ifade ederek, "12 kişilik tahlisiye ekibimiz talep üzerine deprem bölgesine sevk edildi. Tahlisiye eğitimi almış, deneyimli ve tecrübeli 500 gönüllü maden işçimiz arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazır bekliyor" dedi.

7 Şubat - Zonguldak'ta maden işçileri, yanlarına aldıkları kazma, kürek, jeneratör gibi eşyalarla deprem bölgesine hareket etti. İşçiler, AFAD'ın koordinasyonunda enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarında yer alacak.

13 Şubat - Zonguldak'tan deprem bölgesine giden maden işçileri; omuzlarında direkleri, ellerinde kazmaları, başlarında baretlerinde fenerleriyle adeta umudun ışığı oldular.

19 Şubat - Zonguldak'tan gönüllü olarak deprem afetinin yaşandığı bölgeye giderek enkazdan pek çok can kurtaran maden işçileri, kendileri için yazılan teşekkür mektubunu "onur madalyası" diye çalıştıkları madenin girişine astı. İşçiler, madene her girişlerinde kurtardıkları canları hatırlıyor.

27 Şubat - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaptığı 24 katlı binayla hakkında sosyal medyada eleştiriler yapılan müteahhit Şahin Yalçın, "Her türlü bilim ve tekniği kullanarak binamızı yaptık. Kendi yaptığım binada oturuyorum. Hangi müteahhit yaptığı binada ikamet eder. Klavye delikanlıları oturduğu yerden konuşuyor" diyerek tepki gösterdi.

Mart 2023

3 Mart - Zonguldak'ta 3 Mart 1992 tarihindeki maden faciasında hayatını kaybeden maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde yapılan törende dualarla anıldı.

20 Mart - Zonguldak'ta 2 yıl önce 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın 26 metre yükseklikten düşerek ölümünün ardından tutuksuz yargılanan erkek arkadaşı Bartu C.A., suçlamaları kabul etmedi. Acılı baba Kenan Usta ise olay günü masanın üstünde bulunan telefonun ertesi gün kırık ve şifresi değiştirilmiş bir şekilde yatakla duvar arasında bulunduğuna dikkat çekti. Baba Kenan Usta, "Bu hususta çelişkiler var. Delillerin karartılmaya çalışıldığını düşünüyorum" dedi.

23 Mar - Zonguldak'ta Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte yerin metrelerce altında kömür kazan maden işçileri ilk sahuru mesai arkadaşlarıyla birlikte yaptı.

Nisan 2023

2 Nisan - Zonguldak şehir merkezine beş kilometre mesafedeki Harmankaya Şelaleleri, yükselen debisiyle birlikte adeta görsel şölen sunuyor. Hafta sonu ziyaretçilerin ilgisini gören 4,5 kilometrelik parkurda kış mevsiminde yaşanan heyelanlar nedeniyle tadilat yapılması bekleniyor.

3 Nsan - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürmek suçundan adliyeye sevk edilen şahıs ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

20 Nisan - Zonguldak'ın Filyos beldesinde Karadeniz gazını devreye alma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğalgazı ücretsiz veriyoruz" dedi.

27 Nisan - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil hurda döndü. Kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

Mayıs 2023

5 Mayıs - Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen "kökünü kurutma" operasyonunda 42 şüpheli yakalandı.

8 Mayıs - Yerli ve milli araç Togg Zonguldak'a geldi. Togg'un direksiyonuna geçerek Zonguldak Belediye Başkanlığı binasının önüne getiren Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

14 Mayıs - Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

15 Mayıs - Zonguldak'ta kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 3, CHP 2 milletvekili çıkarttı.

17 Mayıs - Zonguldak'ta 13 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, olayın yaşandığı maden ocağında dualarla anıldı.

24 Mayıs - Zonguldak Belediyesi'ne makam aracı olarak alınan Togg, mesaiye başladı.

28 Mayıs - Zonguldak'ta 2. tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının ardından Cumhur İttifakı üyeleri Madenci Anıtı önüne gelerek kutlamalara başladı.

Haziran 2023

2 Haziran - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyü sakinleri, ORKÖY Projesi ile üç yıl önce evlerin çatılarına kurulan panellerle hem evlerinin elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de fazla elektriği satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

5 Haziran - Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde gece saatlerinde iki şüpheli, ellerindeki levyelerle belediyenin kapılarını kırıp makama girdi. Makam odasının kapısını ve camlarını da kıran şüpheliler olaydan sonra gözaltına alındı. Belediyeye saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

19 Haziran - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işbirliği ile düzenlenen Enerji Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayla birlikte öğrencilerin eğitimlerinde kullanılacak olan 55 metrelik sondaj kulesinin açılışı da gerçekleştirildi.

21 Haziran - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ağabey kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi kardeşi ve kardeşinin arkadaşını av tüfeğiyle yaraladı. Olayda kardeşi ağır yaralanırken diğer kişi hayatını kaybetti.

Temmuz 2023

9 Temmuz - 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında verilen ve Türkiye'nin Nobel'i olarak kabul edilen Sevgi, Barış, Dostluk (SBD) ödülü, 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin gururu olan TTK Maden İşçilerine verildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 'Kahraman madencilerimize Sevgi, Barış, Dostluk ödülünü takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Madencilerimiz her zaman olduğu gibi ülkemizin gururu oldu" dedi.

9 Temmuz - Zonguldak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle Kozlu ilçesindeki Ilıksu deresi taştı. Zonguldak-İstanbul karayolu Ilıksu mevkisinde de heyelan meydana geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Zonguldak istikametine yol trafiğe kapandı.

9 Temmuz - Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelan dron ile havadan görüntülendi. Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

10 Temmuz - 23. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde konser vermek için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen sanatçı Semicenk'in orkestra ekibinin yolda başka bir yöne sapması nedeniyle Semicenk konserini kısa tutarak şehirden ayrıldı.

10 Temmuz - Sel felaketinin yaşandığı Zonguldak'ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "124 köyümüzde 99 personel ve 45 iş makinesiyle İl Özel İdaremiz, valimiz öndeliğinde çalışmalarını devam ettiriyor. Defterdarlık illerimizde, ilçelerimizde, tüm yerleşim yerlerinde zarar tespit çalışmalarını yapıyor. En kısa zamanda bu tespitleri yapacağız" dedi.

12 Temmuz - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakan Göktaş, selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

15 Temmuz - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel afeti yaşanan Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde incelemelerde bulundu.

15 Temmuz - Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında madenci anıtında etkinlik ve demokrasi nöbeti düzenlendi.

26 Temmuz - Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın en son Zonguldak Basket67 takımında oynadığı 7 numaralı forması askıya alındı. Kulüp Başkanı Kanat Tan, "En son bizde oynadığı için giymiş olduğu 7 numaralı formayı askıya alıp onun adına formayı bizle beraber her yere getireceğiz" dedi.

Ağustos 2023

5 Ağustos - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi.

10 Ağustos - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in baba ocağına acı haber verildi.

16 Ağustos - Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu karşılama töreninin ardından görevine başladı.

21 Ağustos - Zonguldak açıklarında Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti. Karadeniz doğal gazı, '2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif, milli imkanlarla yapılan ilk derin deniz keşfi' olarak tarihe geçti.

30 Ağustos - Cumhuriyetin ilk vilayeti olan Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

31 Ağustos - Zonguldak'ta "Süper Mavi Ay" gece saatlerinde görsel şölen oluşturdu. Dolunay hem parlak hem de en büyük halini alırken meraklı vatandaşlar gecenin ilerleyen saatine rağmen ayı seyretti.

Eylül 2023

3 Eylül - Zonguldak'ta 3.5 milyon yıllık tarihiyle 875 metrelik Gökgöl Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor.

9 Eylül - Zonguldak'ta 22 yaşındaki inşaat işçisi gencin gece vakti sokakta söylediği şarkıyla adeta viral oldu. Ferdi Tayfur'a benzeyen sesi ile dinleyenleri duygulandıran genç; en büyük hayalinin Ferdi Tayfur ile düet yapmak olduğunu söyledi.

10 Eylül - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 150 yıllık çınar ağacı 3 kişinin içerisinde bulunduğu aracın üzerine devrildi. Olayda araçta bulunanlar çevredekilerin yardımıyla yara almadan kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Eylül - Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten kurtarılan 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Göçük haberini alan işçi yakınları ise hastanelere ve maden ocağına koştu.

19 Eylül - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TTK Armutçuk Müessesesi Müdürlüğü'nde meydana gelen maden kazasını incelemek üzere müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.

Ekim 2023

3 Ekim - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bypass ve kapakçık ameliyatları yeniden yapılmaya başlandı. Ameliyat olan iki hastayı ziyaret eden ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Bundan sonra hastalarımız dışarılara gitmek zorunda kalmayacaklar. Daha iyi şartlarda, daha iyi bir hizmet alacaklar" dedi.

4 Ekim - Zonguldak'ta riskli yapı olduğu tespit edilen 67 yıllık Fevkani Köprüsü bugün itibarıyla hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Köprünün beş ayağının trafiğe kapatıldığını ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Cumartesi-pazar günü de 8 ila 12 metrelik bloklar halinde köprünün kesilip nakledilmesi başlayacak" ifadelerine yer verdi.

13 Ekim - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Baytar, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

13 Ekim - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işe başlayacak olan bin 500 işçi, elektronik kura yöntemi ile belirlendi.

14 Ekim - Zonguldak'ta riskli ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Fevkani Köprüsü'nün yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, öngörüldüğü tarihte yıkım çalışmalarının tamamlanacağını açıkladı.

Kasım 2023

2 Kasım - Zonguldak'ta aşçılık atölyesi öğrencilerinin yaprak sarma hazırlarken artan malzemelerden yaptığı "Mancar Suşi"yi 500 kişinin yer aldığı etkinlikte davetlilere sunuldu. Öğrencilerin, baldo pirinç ve lahana ile hazırladıkları mancar suşi büyük beğeni topladı. Yenilikçi lezzet öğrencilerin de potansiyellerini ortaya koymuş oldu.

9 Kasım - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görevliyken rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Emirhan Güven memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

10 Kasım - Zonguldak Valiliği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü kapsamında Valilik binası önünde program düzenlendi.

10 Kasım - Zonguldak'ta Kırat Mahallesi Hacıosman sokakta ormanlık alanda yanmış erkek cesedi bulundu.

11 Kasım - Zonguldak'ta ormanda cesedi yakılmış halde bulunan ve iki gün önce öldüğü tespit edilen Afgan uyruklu 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani olayında 6 şüpheli gözaltına alındı.

12 Kasım - Zonguldak'ta 50 yaşındaki Afgan uyruklu Mohammad Nourtani'nin yanmış cesedinin bulunmasının ardından yeni iddialar ortaya çıktı. Soruşturma devam ederken, olayın faili olduğu iddia edilen bir kişi ile diğer 5 şüphelinin sorguları sürüyor. Öte yandan, kaçak ocakta öldüğü öne sürülen işçinin, başka bir suçtan infazı bulunan şüphelilerin "infazımız yanar" düşüncesiyle cesede cinayet süsü verdikleri ileri sürüldü. Nourtani'nin sağken mi ölüyken mi yakıldığı ise adli tıptan gelecek olan raporla netleşecek.

19 Kasım - Zonguldak ve çevresinde dün gece başlayan şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı adeta felç etti. Zonguldak-Ereğli karayolunda üç ayrı noktada heyelan meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri sürücüleri uyararak, yolun kapalı olması sebebiyle alternatif güzergahlara yönlendirdi.

19 Kasım - Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli geminin 13 mürettebatının başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

20 Kasım - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesini ziyaret ederek, Türkiye genelinde yaşanan şiddetli hava şartları ve deniz kazaları hakkında son bilgileri paylaştı. Yerlikaya, ilçedeki Kafkametler adlı kuru yük gemisinin mendireğe çarparak battığını ve 12 mürettebata halen ulaşılamadığını açıkladı.

20 Kasım - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, kayıp olan 11 mürettebata ilişkin, "Şu anda bütün ekiplerimizle, AFAD ekiplerimiz, Sahil Güvenliğimiz, Kıyı Emniyetimiz, Ereğli Belediyesi, Valiliğimiz, Özel İdaremiz, Orman Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

22 Kasım - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi.

Aralık 2023

1 Aralık - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kdz. Ereğli açıklarında batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı. 73 dalgıç ile denizde arama çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Ancak kayıp denizcilerimizden şu ana kadar herhangi bir emareye maalesef rastlamadık" dedi.

9 Aralık - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karayoluna inen heyelan amatör kameraya yansıdı. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken trafik alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

9 Aralık - Zonguldak'ta sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 2 kişinin bulunduğu tahmin edilen ev toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

9 Aralık - Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle göçük altında kalan evdeki 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına katılan iş makineleri, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi.

10 Aralık - Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan anne ve oğlunun cenazeleri, göçük altından çıkarılarak morga gönderildi.

13 Aralık - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

22 Aralık - Zonguldak'ta operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, Türkiye genelinde 36 kişiyi 13 milyon lira dolandıran ve aralarında İran, Azerbaycan uyruklu zanlıların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlıların adliyedeki sorgusu sürüyor.

23 Aralık - Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

28 Aralık - Zonguldak'ta bir uzman çavuş, ormanlık alanda dini nikahlı eşini silahla vurarak öldürdü.

29 Aralık - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in vefat eden 78 yaşındaki kayınvalidesi Ayşe Oğul, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK