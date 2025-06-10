Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın ardından bayramlaşma töreni düzenleyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bölge Müdürü Hasan Keskin, bayramların önemine dikkat çekerek geleneklerin geleceğe aktarılması gerektiğini vurguladı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nde Kurban Bayramı tatilinin ardından mesainin ilk günü bayramlaşma töreniyle başladı. Trene, Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak İşletme Müdürlüğü personeli yoğun ilgi gösterdi.

Bayramlaşma töreninde konuşan Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kurban Bayramı'nın önemine değinerek, "Bayram günleri İslam alemi için kutsal olmasının yanı sıra kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve barış günleridir" dedi. Bayramların, geleneklerin yaşatıldığı ve gelecek nesillere aktarıldığı en önemli günler arasında olduğunu vurgulayan Keskin, şu mesajları verdi:

"Erkenden uyanıp en yeni, en temiz kıyafetleri giymek, bayram namazı ve sonrasında küslüklerin sonlandırıldığı, büyüklere saygı, küçüklere sevginin en yoğun gösterildiği kucaklaşma, bayramlaşma, ardından tüm ailenin bir arada olduğu, yemek kültürümüzün tüm zenginliği ile donatılmış sofralarda buluşma, bu dünyadan ahirete irtihal etmişlerimiz için yapılan mezarlık ziyareti, akraba ziyaretleri, hasta ziyaretleri ve diğerleri... Bunlar bizi biz yapan geleneklerimizi, görgülerimizi, kültürümüzü ve bizi başka toplumlardan ayıran değerlerimizi korumalı ve en doğru şekilde gelecek nesillere aktarmalıyız."

Sözlerine şükranlarını dile getirerek devam eden Bölge Müdürü Keskin, "Allah'a şükürler olsun ki bugün burada hep beraber sağlık, huzur, kardeşlik içerisinde buluştuk ve bayramlaşmaktayız" diyerek tüm personelin Kurban Bayramı'nı kutladı ve aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.

Bayramlaşma törenine Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar, Necmettin Aşçi ve Mehmet Ali Deniz'in yanı sıra DKMP Zonguldak Şube Müdürü İdris Tetik, diğer Şube Müdürleri, Zonguldak İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ile Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak İşletme Müdürlüğü personeli tam kadro katılım sağladı. Tören, karşılıklı bayramlaşma ve iyi dileklerle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, en az 9 ölü var
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi

Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi

Giriş ücreti 1000 lira olan plaj kriz yarattı! Araya valilik girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.