BEUN, YÖK 2025 Raporu'nda Türkiye'nin öne çıkan üniversiteleri arasında

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025" sonuçlarına göre birçok alanda gösterdiği üstün performansla Türkiye genelinde dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Üniversite; inovasyon, öğrenci yaşamı, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik alanlarında elde ettiği sonuçlarla üç farklı göstergede ilk 20 üniversite arasına girerken, İklim Eylemi alanında ise Türkiye 9'uncusu oldu.

Raporda yer alan verilere göre BEUN, olumlu sonuçlanan patent oranında %6'lık değeriyle Türkiye genelinde 19'uncu sırada yer aldı. Bu sonuç, üniversitenin araştırma-geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini somut verilerle ortaya koydu. 162 aktif öğrenci topluluğu ile 18'inci sırada yer alan BEUN, öğrenci katılımı ve kampüs yaşamındaki dinamizmini bir kez daha kanıtladı.

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusundaki kararlı çalışmalarıyla öne çıkan BEUN, THE Impact Rankings - Climate Action (İklim Eylemi) kategorisinde aldığı 300 puanlık skor ile Türkiye genelinde 9'uncu sırada yer aldı. Bu başarı, üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sorumluluk ve sürdürülebilir kampüs politikalarının uluslararası kapsamdaki başarılı çalışmalarının bir göstergesidir.

Eğitimde fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı temel ilke edinen BEUN, Engelsiz Bayrak uygulamaları kapsamında sahip olduğu 19 bayrak ile Türkiye genelinde 13'üncü sıraya yerleşti. Bu sonuç, üniversitenin engelli bireyler için erişilebilir ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturma konusundaki farkındalığı ortaya koyuyor.

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin çok boyutlu gelişim vizyonuna vurgu yaparak şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversitemizin YÖK tarafından yayımlanan bu kapsamlı raporda üst sıralarda yer alması, doğru stratejilerle eğitimden araştırmaya, çevresel duyarlılıktan erişilebilirliğe kadar birçok alanda emin adımlarla yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucudur. Özellikle iklim eylemi, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve inovasyon alanlarında elde edilen bu başarılar, doğaya, insana ve geleceğe karşı sorumluluğumuzun da apaçık bir göstergesidir. Akademik ve idari personelimizin özverili çalışmaları, öğrencilerimizin aktif katılımı ve kurumsal iş birliklerimiz sayesinde BEUN'u her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Hedefimiz; ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir üniversite vizyonunu daha görünür kılmaktır. Bu vesileyle bu süreçte üniversitelerimize sundukları destek ve yol gösterici yaklaşımları dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere tüm değerli YÖK ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin gelecek vizyonu doğrultusunda belirlenen yükseköğretim hedeflerine katkı sunmaya, bilimsel üretimi ve toplumsal faydayı merkeze alan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." - ZONGULDAK