BEUN'da Rektör Özölçer öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ramazan ayının bereketini ve manevi iklimini öğrencilerle birlikte paylaşmak amacıyla düzenlenen "Kampüste Ramazan Zonguldak" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Farabi Kampüsünde Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) tarafından gerçekleştirilen etkinliğe; AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ile birlikte AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Feyyaz Öz, ÜNİAK Zonguldak topluluğu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu kampüs ortamında öğrencilerle birlikte yaşama imkanı sunan etkinlikte BEUN'lu öğrenciler iftar sofrasında bir araya gelirken, program boyunca sohbet edilerek Ramazan'ın manevi iklimini yansıtan anlar yaşandı.

Rektör Özölçer: "Ramazan'ın Bereketini Öğrencilerimizle Aynı Sofrada Paylaştık"

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren, gönülleri bir araya getiren müstesna bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri dile getirdi:

"Bugün kampüsümüzde öğrencilerimizle bir araya gelerek aynı sofranın bereketini paylaşmanın ve Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadık. Birlikte iftar yaptık, öğrencilerimizle sohbet ederek dersleri, hedefleri ve gelecek planları hakkında hasbihal ettik. Her bir öğrencimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Eminim ki öğrencilerimiz, bu köklü ilim yuvasının güçlü akademik imkanlarından en iyi şekilde faydalanarak meslek hayatlarında en güzel yerlere gelecek, üniversitemizi gururla temsil edeceklerdir. Bizler de onların başarılarıyla her zaman iftihar etmeye devam edeceğiz.Üniversiteler yalnızca akademik faaliyetlerin yürütüldüğü kurumlar değil; aynı zamanda dini ve milli değerlerin paylaşıldığı, birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, gençlerimizin ilim ve irfan yolculuğunda kendilerini en güzel şekilde geleceğe hazırladığımız müstesna bilim yuvalarıdır. Böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinde ve Ramazan'ın manevi atmosferini öğrencilerimizle birlikte paylaşmamızda büyük emek veren başta ÜNİAK Zonguldak Topluluğu ile bugün bizlerle bir arada bulunma nezaketini gösteren Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Muammer Avcı olmak üzere, iftar programına katılan kıymetli öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor, önümüzdeki günlerde huzur içerisinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nı ise şimdiden gönülden kutluyorum. Yüce Rabbimden sağlık, huzur ve mutluluk içinde hep birlikte nice Ramazanlara ve bayramlara erişmeyi niyaz ediyorum."

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, öğrencilerin Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik iklimini birlikte paylaşması ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı