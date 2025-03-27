Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Kadir Gecesi İftarı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlenen "BEUN Aile İftarı" programında öğrencilerle buluşarak iftar yaptı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin tüm kampüslerinde Kadir Gecesi münasebetiyle tertip edilen "BEUN Aile İftarı" programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Bütün kampüslerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BEUN Aile İftarı" programında, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Farabi Kampüsü Öğrenci Yemekhanesinde öğrenciler ile iftar sofrasında bir araya gelirken, diğer kampüslerde de yönetici, akademik ve idari personel ile öğrenciler iftar sofrasında buluştu.

İftar öncesi yemekhaneye gelerek öğrencilerle birlikte sıraya giren Rektör Prof. Dr. Özölçer, iftarını öğrencilerle birlikte açtı. İftar sonrası, yoğun programı nedeniyle iftar davetine icabet edemeyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un göndermiş olduğu telgraf okundu. Bakan Tunç mesajında, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak düzenlemiş olduğunuz iftar programına nazik davetiniz için teşekkür ediyor, sizleri iftar programınıza katılan kıymetli öğrencilerimizi ve bütün misafirleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'in ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini, özellikle de Filistin ve Doğu Türkistan'da akan kan ve gözyaşının dinmesine ve zulümlerin sona ermesine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu gece idrak edecek olduğumuz Kadir Gecenizi ve önümüzdeki Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İftar sonrasında tüm masaları gezerek öğrencilerle uzun süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Özölçer, öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Renkli ve eğlenceli anların yaşandığı iftar etkinliği boyunca öğrenciler sık sık Rektör Prof. Dr. Özölçer ile fotoğraf çektirdi.

Kadir Gecesi münasebetiyle "BEUN Aile İftarı" etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Özölçer, "Ramazan'ın bereketiyle dolu bu özel Kadir Gecesi'nde öğrencilerimizle birlikte olmak bize büyük mutluluk ve enerji veriyor. Ramazanın verdiği huzur, şükür ve dinginliği Kadir Gecesi münasebetiyle tüm BEUN ailesi olarak burada iftar yaparak idrak etmemiz sadece hepimizi bir araya getirmesi gerekçesiyle değil, aynı zamanda manevi olarak sevgiyi temele alan bir etkinlik olması hasebiyle de bizi mutlu ediyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu kutlu gecenin iftarında kıymetli öğrencilerimiz ve tüm Üniversite personelimizle birlikte olmak bizler için bir arada olmanın getirdiği huzuru hissetmek için de büyük bir şükür vesilesi oldu. Bugün buraya gelerek iftar programında bizimle birlikte olan tüm kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyor, devam eden sınavlarında başarılar diliyorum. Yine bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.

İftar etkinliğinin ardından bir süre daha öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Özölçer, Kadir Gecesi münasebetiyle BEUN Farabi Camii'nde tertip edilen Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Teravih Namazına katıldı. Namaz çıkışında öğrenciler için hazırlanan çay, lokum ve kandil simidi ikramına eşlik eden Rektör Prof. Dr. Özölçer, burada da bir süre öğrencilerle sohbet ederek Kadir Gecelerini ve gelecek Ramazan Bayramlarını kutladı.

"BEUN Aile İftarı" programı Rektör Prof. Dr. Özölçer'in, Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Teravih Namazı programının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - ZONGULDAK