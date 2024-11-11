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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni
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BEUN Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende öğrenciler, beyaz önlüklerini giyerek mesleklerine adım attı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni, Sezai Karakoç Kültür Merkezinde Rektör Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Her akademik yıl açılışının ardından tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin, mesleklerinin taşıdığı anlamı ve bunun gerektirdiği disiplini idrak ederek eğitimlerine büyük bir motivasyonla devam edebilmeleri için gerçekleştirilen "Beyaz Önlük Giyme Töreni", 2024-2025 Akademik Yılı çerçevesinde BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, Zonguldak Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Zeynep Eskici, senato üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, BEUN'un kuruluşunun yüzüncü yılı anısına hazırlanan "Yüzyılın Hikayesi" başlıklı videonun izlenmesiyle devam etti. Sounddrag Öğrenci Topluluğu'nun icra ettiği müzik dinletisi ise büyük beğeni topladı. Rektör Özölçer Sounddrag Öğrenci Topluluğu'na teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hande Aydemir, tüm hekim adayı öğrenciler ve aileleriyle birlikte olmaktan BEUN ailesi olarak büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek beyaz önlük giyme töreninin anlamına değindi. 2000 yılından bu yana hekimler yetiştirerek ülkeye kazandırmaktan üniversite olarak büyük bir gurur duyduklarını aktaran Aydemir, beyaz önlük giymenin genç hekimler için hem saflığı ve kutsallığı hem de yardımlaşma ve vicdanı temsil ettiğini ifade etti. Disiplin ve özveri isteyen, yoğun ve yorucu olabilecek mesleklerinde sorumluluk ve şefkat duygusunu daima önde tutmaları gerektiğini ifade eden Aydemir, törenin gerçekleştirilmesinde gösterdiği desteklerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başta olmak üzere tüm akademisyenlere, öğrencilere, ailelerine teşekkürlerini sundu.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise Cumhuriyetin ilk üniversitesi olup bu yıl yüzüncü yaşını kutlayan BEUN'da böyle bir tören gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek sözlerine başladı. Genç hekim adaylarının giyecekleri beyaz önlüğün yalnızca bir mesleki kıyafet olmayıp saflığı, temizliği, dürüstlüğü ve adaleti de temsil ettiğini belirten Rektör Özölçer, bu mesleğin aynı zamanda özveri, bağlılık ve disiplin de gerektiren kutsal bir meslek olduğunu sözlerine ekledi. Genç hekim adaylarının, kendilerini daima geliştirerek hem Türkiye hem de insanlık için büyük işler başaracağına inandığını aktaran Rektör Özölçer, gençlerin yetişmesinde emek veren başta aileleri ile bilgi ve tecrübelerini onlarla paylaşan tüm akademisyenlere teşekkürlerini sundu.

2024-2025 Akademik Yılı Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni, açılış konuşmalarının ardından BEUN Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin beyaz önlüklerini giymeleri ve toplu fotoğraf çekiminin gerçekleştirilmesiyle son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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