ZİÇEV, KİGDER'e Teşekkür Plaketi Verdi

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şube yönetimi tarafından Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği'ne (KİGDER) teşekkür plaketi verildi.

KİGDER Kayseri Şubesi'nde gerçekleştirilen plaket takdimine KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu ve yönetimi, ZİÇEV Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Şerbetçioğlu ile Ülkü Özcan ve ZİÇEV üyeleri katıldı. Kaynaştırma politikaları ile ZİÇEV öğrencileri ile koro kurup konser verdiklerini söyleyen KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, "Bugün, ZİÇEV Kayseri Şubesi Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği'ne teşekkür ziyaretinde bulundular. Bu ziyaretten dolayı çok memnun olduk. Biz son 4-5 yıldır sanırım 4 konser verdik. Kaynaştırma politikaları bağlamında ZİÇEV'deki öğrencilerimizle beraber koro kurup, konserler verdik. Kaynaştırma politikaları da değişik yetenekte ve ihtiyaçta olan bireylerin bir arada eğitim alarak sosyal anlamda topluma katılmasını sağlamaktır. Bu yolla hem özellikle engelli bireylerin toplumsal birleşmesini sağlıyor bu politikalar hem bu bireylerin özgüvenlerini kazanmasına destek veriyor. Hem de diğer tüm bireylerin birbirinden öğrendikleriyle deneyim kazanmalarını sağlıyor. Biz bu kaynaştırma politikalarını kendimize şiar edinerek, ZİÇEV ile birlikte yıllardır bu koro ve müzik çalışmalarını yapıyoruz. Bundan dolayı da hem toplumsal farkındalığı arttırıyoruz hem bu konuda toplumun ve bireylerin bu konuya daha duyarlı ve kabul edilebilir hale gelmesine destek verdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu tür kaynaştırma politikaları kapsamında yapılan çalışmalar hem toplumsal kapsayıcılığı arttırıyor hem de her bireyin eşit fırsatlara ulaşmasını destekliyor. Bu konuda şimdiye kadar bize destek veren, çalışmalarımıza destek veren tüm kurum, kuruluş ve bireylere ayrıca teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

ZİÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şerbetçioğlu da, "ZİÇEV, 40 yılı aşkın bir süredir Zihinsel Engelli Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı olarak faaliyet göstermektedir. Biz de Kayseri'deki şubemizde özveri ile çalışmaktayız. Yapılan çalışmalarımızda sivil toplumdan bu tip desteklerin bize çok faydası oluyor. Sağ olsunlar KİGDER ve değerli başkanımız Sema hanım yıllardır bu konuda bize çok destek oldular. Hem çocuklarımızla birlikte çalışıyorlar hem de destek oluyorlar. Hem de bize maddi manevi destekleri sağlıyorlar bu şekilde. Bütün yaptıkları çalışmalar için kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ZİÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Özcan ise, "İşinizi gücünüzü bırakıp korodaki bütün KİGDER'li arkadaşlarımız ve siz çocuklarımızla birlikte en az 2-3 saat emek vermeniz bizim için çok kıymetli. Ayrıca toplumda oluşturduğunuz farkındalık da çok önemli bizim için çünkü ZİÇEV için gerçekten önemli olan bu çocukların varlığını topluma anlatmak ve bu çocuklar için neler yapabileceğimizi hep birlikte elimizi taşın altına koyarak ilerlemek. O yüzden bizim için çok kıymetlisiniz" dedi.

Konuşmaların ardından ZİÇEV yönetimi ve üyeleri tarafından KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu'na plaket takdim edildi. - KAYSERİ