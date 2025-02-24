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Zehra Karaman'dan Deprem Acısına Sanatla Anlamlı İsyan

Zehra Karaman'dan Deprem Acısına Sanatla Anlamlı İsyan
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Elazığlı 16 yaşındaki ressam Zehra Karaman, 2020 Elazığ ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinin acısını sanatına yansıtarak baba Mesut Hançer ile kızı Irmak Leyla Hançer'i karakalem tekniğiyle resmetti. Sanatın toplumsal olaylara dikkat çekme gücüne inanan Karaman, kendini geliştirerek hayalindeki üniversiteye girmeyi hedefliyor.

Elazığlı depremzede 16 yaşındaki Zehra Karaman, 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin neden olduğu derin etkiyi sanatına yansıttı. Karaman, deprem felaketinin simge karelerinden biri haline gelen baba Mesut Hançer ile kızı Irmak Leyla Hançer'in acısını karakalem tekniğiyle resmetti.

Elazığ'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Karaman, 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin oluşturduğu derin etkiyi sanatına yansıttı. Küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyan ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde eğitim alan Karaman, çalışmalarına öğretmeni Sıdıka Kopar ile birlikte sınav odaklı olarak devam ediyor. Özellikle hem Elazığ hem de Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan genç sanatçı Karaman, depremlerin neden olduğu yıkımı ve yaşanan acıları unutturmamak amacıyla çizdiği eserinin büyük ilgi gördüğünü, sanatın da toplumsal olaylara dikkat çekmek için güçlü bir araç olduğunu belirtti. Ayrıca kendini geliştirip hayalindeki üniversiteyi kazanmak olduğunu dile getiren Karaman, Vincent Van Gogh'un eserlerinden ilham aldığını ve kendine özgü bir tarz oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

Karaman, deprem felaketinin simge karelerinden biri haline gelen baba Mesut Hançer ile kızı Irmak Leyla Hançer'in acısını karakalem tekniğiyle resmetti.

"Bu resmi çizerken acı ve üzüntü hissettim"

Küçüklüğünden beri resme ilgi duyduğunu ifade eden Zehra Karaman, ailesi ve çevresinin desteğiyle bu alanda kendini geliştirmek istediğini belirterek, "Küçüklüğümden resim yapmaya ilgim var, sürekli resimler çiziyorum. Bu ailem ve çevrem tarafından keşfedildi. Ben de bunu daha çok ilerletmek istedim. Daha sonra Gençlik Merkezinin ücretsiz kurslarına gelmeye karar verdim. Yaklaşık bir yıldır burada öğretmenin Sıdıka Kopar eşliğinde yetenek sınavına hazırlanmaktayım. Gelecekte iyi bir üniversite istediğimden dolayı sınava yönelik çalışmalara yapıyoruz. Burada her tarzda, karakelem, yağlıboya, pastel gibi bir çok çalışma yapmaktayız. Tek bir şeye bağlı kalmıyoruz. Benim en çok dikkatimi çeken ressam, Vincent Van Gogh'tur. Çünkü hikayeleri ve kendine has tarzının olması benim çok dikkatimi çekiyor. İleride ben de kendi tarzımı bulup, onu devam ettirmek istiyorum. 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerini görmüş biri olarak etkilenip, baba Mesut Hançer ile kızı Irmak Leyla Hançer'in acılı fotoğrafını resmetmek istedim. Böyle bir acının bir daha yaşanmamasını umuyoruz. Bu resmi çizerken acı ve üzüntü hissettim. Büyük kayıplar oldu. Bu felaket kimsenin aklından silinemez. Bu yüzden bu resimle de onları daha çok ön plana çıkarmak istedim" dedi.

"Öğretmen öğrenci ilişkisinden çok aile gibi olduk"

Gençlik Merkezinde 7-29 yaş aralığındaki öğrencilere ücretsiz resim eğitimi verildiğini belirten Zehra Karaman'ın öğretmeni Sıdıka Kopar, Karaman'ın yetenekli bir öğrenci olduğunu ve çalışmasının sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Kopar, "Eğitimlerdeki yaş aralığımız, 7-29 yaş. Buradaki kurslarımız ücretsiz bir şekilde verilmektedir. Burada, öğrencilerimiz hobi amaçlı da gelmek isteyen oluyor, daha çok sınav odaklı da gelmek isteyen oluyor. Burada artık bir öğretmen öğrenci ilişkisinden çok bir aile gibi olduk. Sürekli beraberiz ve çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri olan Zehra, 16 yaşında lise 3 öğrencisi. Ders sırasında imgesel çalışması yaparken, deprem konulu imgesel bir çalışma yapalım dedik. Bu çalışmayı yaptık. Müdürümüz sayesinde sosyal medya hesaplarından paylaşıldı, çok beğenildi. Çalışmalarımız burada devam ediyor. Akrilik, karakalem gibi her tarzda çalışmalar yapmaktayız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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