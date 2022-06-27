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Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek geçti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek geçti

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu tatil için gittiği Yunanistan'ın Meis adasından Antalya Kaş'a yüzerek geçti.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu tatil için gittiği Yunanistan'ın Meis adasından Antalya Kaş'a yüzerek geçti. Yaptığı paylaşımla takdir topladı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, tatil için gittiği Yunanistan'ın Meis adasında Türkiye'ye yüzerek döndü. 7,1 kilometrelik mesafeyi 2 saat 41 dakikalık bir sürede yüzen Hasanoğlu, 'Mavi Vatan'da kulaçları Ege'de barış için attık' vurgusuyla paylaştı.

Cem Kürşad Hasanoğlu yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Meis adasından Kaş ilçemize 7.1 km'lik mesafeyi 2 saat 41 dakikada yüzdüm. Mavi Vatan'da kulaçları Ege'de barış için attık. Bu yüzmemi Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk Azınlığın gençlerine armağan ediyorum" dedi.

Hasanoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni alırken, takipçileri tarafından takdir edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yunanistan Osmangazi Antalya Türkiye Yerel Haberler

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