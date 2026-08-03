Simitçi Elvan Dönmez: 'Esnaflık Zor Zanaat, Sabır Olmazsa Olmaz'

Eskişehir'de yaklaşık 10 yıldır simitçilik yapan ve esnaflığın zor yönlerini anlatan Elvan Dönmez, "Herkes esnaf olur, ama bunu sürdüremez. Sürdürülebilmesi zor bir iştir. Esnafın olmazsa olmaz özelliği, sabırdır" dedi.

Esnaf, hem mahalle kültürünün hem de yerel ekonominin temel taşını oluşturuyor. Birçok iş gibi esnaflığında kendince zor yönleri bulunurken, Hamamyolu Caddesi üzerinde simit arabası bulunan Elvan Dönmez, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Herkesin esnaf olabileceğini ama bunu sürdüremeyeceğini vurgulayan Dönmez, bazı müşterilerin kendilerine zor anlar yaşattığını anlattı.

"Haddini aşan tavırlar bizi zor durumlara sokabiliyor maalesef" ifadelerini kullandı

Elvan Dönmez, "Esnaflık zor zaaanattır. Bazı insanlar içlerinde taşıdıkları egolarını, bize yansıtabiliyor maalesef. Kendi evinde yaşadığı bir sorun vardır, gelir onu bize yansıtır. Biz de esnaf olarak karşıdaki vatandaşı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz esnafız, ekmeğimizi kazanma çabasındayız. Vatandaşın bu tür tavırlarını da hoş görmeye çalışıyoruz. Yine de bazen onların göstermiş olduğu saygısızlıklar, haddini aşan tavırlar bizi zor durumlara sokabiliyor maalesef" ifadelerini kullandı.

"Esnafın olmazsa olmaz özelliği, sabırdır"

Sürekli esnaflık yapmak isteyen birisinin sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Herkes esnaf olur ama sürdüremez. Sürdürülebilmesi zor bir iştir. Esnafın olmazsa olmaz özelliği, sabırdır. Bir mukabil güler yüzü, dürüstlüğü olmazsa olmaz. Okul okumak istemeyenlerin en güzel ekmeğini kazanabileceği ve hayatını sürdürebileceği alanın yine esnaflık olduğunu düşünüyorum" diye belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı