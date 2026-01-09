Haberler

Yeşilçam'dan simit tezgahına

Yeşilçam'dan simit tezgahına
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinema ve dizi projelerinde yer alan Bülent Katıoğlu, sağlık sorunları nedeniyle uzak kaldığı sanat hayatının ardından Antalya'da simit tezgahı işleterek geçimini sağlamaya başladı.

Yeşilçam dönemi ve sonrasında sinema ile dizi projelerinde yer alan, son olarak bir filmin de yapımcılığını yapan 55 yaşındaki Bülent Katıoğlu, diksiyonunun da bozulmasına sebep olan sağlık sorunları nedeniyle uzak kaldığı sanat hayatının ardından Antalya'da simit tezgahı işleterek geçimini sağlamaya başladı.

Gaziantep'ten İstanbul'a uzanan hayat yolculuğunda küçük yaşlarda sinema sektörüne adım atan Katıoğlu, sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro, dizi ve film yapımcılığıyla sanat yaşamını sürdürdü. Figüran olarak başladığı sinema dünyasında bir çok film ve dizide rol alan Katıoğlu, geçirdiği sağlık sorunları sonrası mesleğine devam edemeyince, dostlarının yardımıyla küçük bir iş yeri açarak simit satmaya başladı.

"Çocuk yaşta Yeşilçam'a adım attım"

Gaziantep doğumlu olduğunu, ilköğretim yılları ve çocukluğunun İstanbul'da geçtiğini anlatan Katıoğlu, sinema serüveninin çok erken yaşlarda başladığını belirterek "O zaman Yeşilçam'a ayak bastım. Figüran olarak başladım, belli yıllardan sonra diyaloglu roller almaya başladım. Birçok dizi ve filmde oynadım" diyen Katıoğlu, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde yapımda rol aldığını ifade etti.

"Tiyatronun T'sinin bilmiyordum"

Tiyatro ile tanışmasının mahalle esnafının yönlendirmesiyle gerçekleştiğini dile getiren Katıoğlu, unutamadığı anısını şu sözlerle anlattı: "Tiyatronun 't'sini bilmiyordum. Kadıköy Alt Yol'un üst tarafında, Moda'da bir tiyatroya gittim. Ferhan Şensoy'un oyunuydu o gün tiyatrocu olmaya karar verdim"

Sağlık sorunları hayatını değiştirdi

Son üç yılda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Katıoğlu, uzun bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek, "Beynime pıhtı attı, bağırsak kanseriyle uğraştım, kalp krizi geçirdim. İlaçlara bağlı olarak yaşıyorum. Diksiyonum bozuldu ama düzeltmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 yıl önce Antalya'ya yerleştiğini belirten Katıoğlu, bir dönem kendi tiyatro ekibini kurduğunu ancak sağlık sorunları nedeniyle devam edemediğini aktardı. Bugün geçimini simit ve çay satarak sağladığını dile getiren Katıoğlu, "Bazı dostların desteğiyle simit tezgahı açtım. Yaklaşık 30-40 gündür buradayım. Simit, poğaça ve çay satarak hayatımı sürdürüyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti

Devlet hastanesine sipariş götüren kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı