Yeşilay Onursal Başkanı Nuri Çetin: 'Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır'

Kütahya'da Yeşilay Onursal Başkanı Nuri Çetin, gençliği yapılan yatırımların, geleceği yapılan yatırımlar olduğunu ifade etti.

Çetin, Kütahya'nın 30 Ağustos Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Kütahya Valisi Musa Işın, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ve protokol üyelerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Yeşilay Gençlik Merkezi ve Kafe 1920'nin programına katıldı ve burada bir konuşma yaptı. Yaklaşık yarım asra yaklaşan Yeşilay gönüllülüğü geçmişine sahip olan ve 16 dönem boyunca Kütahya Şube Başkanlığı görevini yürüten Çetin, açılışı yapılan tesislerin gençlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu yatırımların bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Konuşmasına programa katılan protokol üyelerine teşekkür ederek başlayan Çetin, "Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz tesislerin bütün gençlerimizin yetişmesine, gelişmesine ve hayata daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlamasını diliyorum. Bu tür merkezler yalnızca bir bina değil, aynı zamanda gençlerin hayatına dokunan önemli eğitim ve sosyal gelişim alanlarıdır" dedi.

"Bir bahar günü Yeşilay'la tanıştık"

Yeşilay ile tanışma sürecini anlatan Çetin, gençlik yıllarında bir çay bahçesinde başlayan yolculuğun hayatını değiştirdiğini ifade etti. Kendilerini Yeşilay'a yönlendiren büyüklerinin örnek davranışlarıyla yetiştiklerini belirten Çetin, o dönemde gençlere verilen desteğin bugün elde edilen başarıların temelini oluşturduğunu söyledi.

Yeşilay çatısı altında eğitim hayatlarına devam ederken kendilerinden sadece iyi bir öğrenci olmalarının beklendiğini anlatan Çetin, "Bize her zaman dürüst, çalışkan ve başarılı olmamız gerektiği söylendi. Maddi veya manevi herhangi bir sıkıntımız olduğunda da büyüklerimiz yanımızda oldu. Allah hepsinden razı olsun. O destekler sayesinde birçok arkadaşımız üniversite eğitimini tamamladı ve topluma faydalı bireyler olarak yetişti" diye konuştu.

Yeşilay'ın Kütahya'daki kurumsal gelişim sürecine de değinen Çetin, 1990 yılında şube başkanlığı görevini üstlendikleri dönemde önemli destekler aldıklarını söyledi.Dönemin Kütahya Valisi merhum Kaya Uyar öncülüğünde gerçekleştirilen toplantılar sayesinde çok sayıda iş insanı ve hayırseverin Yeşilay'a destek verdiğini belirten Çetin, bu desteklerin kurumun fiziki yatırımlarına büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Çetin, "O dönemde birçok sanayici ve iş insanı Yeşilay'ın yanında oldu. Daha biz talepte bulunmadan kurumumuza yer tahsisi yapıldı. Bu desteklerle tesislerimizi kurmaya başladık. Büyük bir gayretle çalışarak o projeleri tamamladık ve gençlerimizin hizmetine sunduk" dedi.

"Mülkiyet Sorunu Çözüldü, Tesisler Yeşilay'a Kazandırıldı"

Konuşmasında son yıllarda yaşanan önemli bir gelişmeye de değinen Çetin, kullanım süresi sona ermek üzere olan bazı tesislerin geleceği konusunda belirsizlik yaşandığını söyledi.

2024 yılında tahsis süresinin sona erme noktasına geldiğini belirten Çetin, dönemin yöneticileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sorunun çözüldüğünü ifade ederek, "Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin destekleriyle mesele geniş bir perspektiften ele alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde tesislerin mülkiyetine ilişkin önemli adımlar atıldı ve bu alanlar Yeşilay'ın hizmetine kazandırıldı. Bu konuda emeği geçen herkese şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"Yeşilay için çalışmaya devam edeceğiz"

Yeşilay Genel Merkezi'nin ve Genel Başkan Mehmet Dinç'in gençlere yönelik yatırımlara büyük önem verdiğini vurgulayan Nuri Çetin, yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların süreceğini söyledi.

Yeşilay'ın yalnızca bağımlılıkla mücadele eden bir kuruluş olmadığını, aynı zamanda gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Onursal Başkan Nuri Çetin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bizler bu davanın gönüllüleri olarak her zaman Yeşilay'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman pes etmek yok. Gençlerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız bu tesislerin nice gencimizin hayatına dokunacağına, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağına ve geleceğe daha güçlü hazırlayacağına inanıyorum. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tesislerimizin Kütahya'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Nuri Çetin'e, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç tarafından, 'Yeşilay Üstün Hizmet Madalyası' takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı