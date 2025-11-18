Yerel Basında Dijital Dönüşümün Merkezi Manisa olacak

Manisa Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan ve Manisa Valiliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin de paydaşı olduğu Manisa Medya Akademisi Projesi ile yerel basının dijital dönüşümünü hızlandırmayı, gazetecilere yapay zekadan kriz haberciliğine, medya hukukundan dron kullanımına kadar geniş kapsamlı eğitimler sunarak hem mesleki niteliği artırmayı hem de üniversite-basın iş birliğini güçlendirmeyi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Manisa Gazeteciler Cemiyeti tarafından hayata geçirilen "Manisa Medya Akademisi" projesinin protokol töreni gerçekleştirildi. Manisa Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, MCBÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş, Proje Koordinatörü Tolga Yıldız ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın'ın yanı sıra cemiyetin yönetim kurulu üyeleri ile Manisa'daki yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Manisa Medya Akademisi Projesi; yerel basında nitelikli haberciliği desteklemek, dijital dönüşümü hızlandırmak ve gazetecilerin teknolojik gelişmelere ayak uydurmasını sağlamak amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında; haber yazım teknikleri, yapay zeka destekli habercilik, kriz dönemlerinde doğru bilgi yönetimi, sosyal medya haberciliği ve medya hukuku gibi konularda sertifikalı eğitimler verilecek.

Katılımcılar dron ehliyeti alabilecek

Projede en dikkat çekici başlıklardan biri de dron eğitimi oldu. İHA-1 Ticari İnsansız Hava Aracı (dron) eğitimi sonunda katılımcılar, gazetecilikte hava çekimleri için büyük önem taşıyan dron ehliyetine sahip olacak. Bu sayede yerel medyada görsel içerik üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Saygın gazetecilerle uygulamalı söyleşi planlanıyor

Akademi kapsamında yalnızca teknik eğitimlerle sınırlı kalınmayacak; ayrıca yerel ya da ulusal düzeyde tanınmış, saygın bir gazetecinin katılımıyla uygulamalı söyleşi programı da gerçekleştirilecek. Katılımcılar, deneyimli bir medya profesyonelinin tecrübelerinden doğrudan faydalanma imkanı bulacak.

"Yerel basının yıllardır değişik sektörlerdeki birikimden hepimizin istifade etmesi lazım"

Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Manisa Medya Akademisi projesinde esas olan gerçekten kararlılık, dayanışmayı göstermek, bu okumayı yapmak. Konjonktürel olarak gerçekten insanlarımızın yaşam kalitesinin artırılması her insanın vazifesi, sivil toplumunun, meslek kuruluşlarının, kamu kuruluşlarının. Bir de dünyanın bütünüyle beraber çok yüksek derecede bir iletişim halindeyiz. Sadece iletişim değil ekonomik olarak hatta siyasal olarak diğer diplomatik olarak çok daha yoğunluklu bir iletişimin ötesinde etkileşim ve birbirini etkileme durumundayız. Hal böyle olunca 10-15 sene öncenin yükselen değeri bilgi toplumunu da aşan aslında beceri toplumu. O beceriyi de aşan o becerinin de küresel bir rekabete maruz kaldığı bir arenanın içinde hep beraber yaşıyoruz. Hal böyle olunca hem kendimiz için ailemiz, mahallemiz, şehrimiz, memleketimiz için en iyisi yapmak için kararlılık içinde hedeflerin belli olması önemli. Ama daha da önemlisi bizim çevremizdeki bütün imkan, kabiliyetleri birleştirerek bu gelişme serüvenini, zincirini tamamlamak daha da önemli. Bunun aslında bütün sektörleri ilgilendiren önemli bir direği yerel basındır. Yerel basın hem şehrimize ait medeniyet değerlerini hafızada tutma ve geleceğe aktarma yönünde bir misyonu vardır. Hem gerçekten insanlarımızın haber alma hakkının tahakkuku açısından çok önemlidir. Haber alma hakkının gerçekleşmesinin ötesinde de yerel kalkınma, şehirdeki yaşam kalitesinin artırılmasında da yüksek derecede bir rehberlik ve itici güç olmaktadır. Aslında bazen şehri de öğrenmek istediğiniz zaman yerel basının yıllardır değişik sektörlerdeki birikimden hepimizin istifade etmesi lazım. Sadece bir sektörün değil bütün sektörlerle ilgili nerede, nereye, nasıl iyileştirelim? Bu konuda da belli bir imkan kapasitesi var. Bunun bilimsel olarak analiz edilmesi önemli. Bu anlamda da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörümüze ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu basın ve akademik aranın bilimsel olarak aynı noktada buluşmasının çok daha kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Proje aslında dediğim gibi sadece bir proje olarak bakmamak lazım. Genel olarak şehrimizde oluşan bu dayanışmanın, bu ileriye bakışın, bu bilimselliğin iyi sağlıklı bir eksende sürdürülebilirliği açısından bir güvence mekanizması ve ilk adımıdır. Tekrar çıktılar itibariyle de hem bilgi toplumunun gerekleri, hem insanların bilgi edinme hakkının tahakkuku, hem de küresel düzeydeki bütün gelişmelerin gerçekten sağlıklı bir şekilde paylaşılması ve bunun bilimsel bir eksende gelişmesi aslında hep beraber katkı sunmaya devam edeceğiz. Artık teknolojik gelişmeler gerçekten bu dijital dönüşüm, bugün 'en iyisini yaptık diyoruz' ama yarın daha iyisi vardır. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu sürekli ilerleterek beraber ne yapabiliriz? Bunun arayışı önemli" dedi.

"Akademik anlamda da bir projenin yapılıyor olması bizi gerçekten çok mutlu etti"

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "Manisa Gazeteciler Cemiyeti tarafından ilk defa yapılan böylesi bir proje bizim için daha da anlamlı. Biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak Manisa'dan başlamak üzere her platformda kapılarımızı açtık ve destek isteyen herkesle birlikte bu noktada yeni projeler yapmak üzere çalışıyoruz. Manisa Gazeteciler Cemiyeti ile bunu yapıyor olmak bizim için ayrıca kıymetli. Bu üniversitemiz adına da dolayısıyla bir ilk. Basın ekibi genel olarak bakıldığında basın ekibi üniversitenin en büyük paydaşlarından bir tanesi aslında. Üniversitemizde yapılan her etkinliğin en doğru şekilde tanıtılması, üniversiteye ait bilgilerin verilmesi bakımından öncelikle en yakın temas halinde çalıştığımız birimlerden birisi basın birimi. O yüzden ben Manisa Gazeteciler Cemiyeti başkanımız nezdinde de buradaki tüm basın mensuplarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Her etkinlik Birlikte bizim yanımızda olduğunuz, üniversitemizin akademik, sosyal, toplumsal kampanyalarındaki tüm etkinliklerinin duyurulmasına yardımcı olduğunuz için. Çünkü sizlerin desteği bu konuda bizim için son derece kıymetli. Proje kısmına geldiğimizde gerçekten çok güzel bir proje. Basın adına böyle akademik bir projenin yapılıyor olması. Çok farklı projeler elbette yapılıyor. Sosyal anlamda etkinlikler, projeler yapılıyor. Ancak akademik anlamda da bir projenin yapılıyor olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak, İletişim Fakültemizde, Sürekli Eğitim Merkezimizle böyle bir projenin içerisinde yer alıyor olmak bizi de ayrıca mutlu etti. Projenin çok güzel geçeceğinden hiç şüphem yok. Çok güzel sonuçlara vesile olacağına yürekten inanıyorum. Üniversite ile sektör işbirliğinin en somut göstergelerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum yapılan bu projenin. Özellikle basın adına da olması hem üniversitemiz hem de Gazeteciler Cemiyeti açısından bir ilk olması dolayısıyla da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise, "Bizler Manisa Gazeteciler Cemiyeti olarak yaklaşık 1 yıl önce göreve seçildik ve göreve gelir gelmez kongrede bahsettiğimiz projelerle burada olacağımızı ifade etmiştik. Projelerden bir tanesi de Manisa Medya Akademisi'ydi. Manisa Medya Akademisi aslında bir Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirdiğimiz bir proje. Projenin detaylarına bakıldığında bir eğitim projesi. Manisa Celal Bayar Üniversitemizle beraber bu projeyi yapıyoruz. Eğitimlerimizi de Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesinin öğretim üyelerinden alacağız. Beş farklı eğitim var. Bunların ilki Haber Yazım Teknikleri. Günümüzde sürekli değişen bir gelişen haber sirkülasyonu var. Bizler de bunlara ayak uydurmak adına üniversitemizden bu konuda eğitim alacağız. Diğeri son günlerde bayağı popüler artık Sosyal Medya Haberciliği. Artık insanlar internet ve televizyonlardan ziyade haberleri sosyal medyadan takip etmeye başladı. Bu da sosyal medyada doğru bilgiye ulaşabilmenin, doğru bilgi verebilmenin verebilmek adına bu konuda eğitim almak istiyoruz. Diğeri Yapay Zeka Haberciliği. Yapay zeka son dönemde hayatımıza girdi. Artık her alanda kullanıyoruz. Habercilik alanında da yapay zeka haberciliği kullanılmaya başlandı. Hocalarımızdan bu konuda eğitimler alacağız. Bunun yanında gazeteci arkadaşlık kriz anındaki habercilik çok önemli. Allah göstermesin deprem anında işte sel gibi olaylarda doğru bilginin nasıl verilmesi konusunda kriz haberciliğine yönelik eğitim alacağız ve son olarak da yine projemiz kapsamında hukuksal haklarımızla alakalı bir eğitim almak istiyoruz. Yine Medya Akademisi Projeleri kapsamında ilerleyen dönemlerde saygın bir gazeteci büyüğümüzde de bir söyleşi yapmayı planlıyoruz. Buna hem gazeteciler hem de toplumun katılımını sağlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akademik kadrodan güçlü destek

Eğitimlerin tamamı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MCBÜSEM) koordinasyonunda, MCBÜ İletişim Fakültesi'nin alanında yetkin öğretim görevlileri tarafından yürütülecek. Katılımcılar, eğitimleri başarıyla tamamladıklarında e-Devlet üzerinden erişilebilen resmi sertifikalara sahip olacak. Bu iş birliği sayesinde sahadaki gazetecilerle akademik bilgi birikimi buluşturularak yerel basının kurumsal kapasitesinin artırılması hedefleniyor. - MANİSA