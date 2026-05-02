Canlı anlatım! Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor: Goller üst üste

Canlı anlatım! Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor: Goller üst üste
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Amedspor, Iğdır FK deplasmanında 3 puan ararken, Esenler Erokspor ise sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. İşte anlık skorlar ve puan durumu...

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Iğdır FK ile Amedspor, Esenler Erokspor ile de Pendikspor karşı karşıya geliyor.

AMEDSPOR KAZANIRSA SÜPER LİG'DE

Iğdır FK deplasmanına çıkan Amedspor, mücadeleyi galibiyetle tamamlaması halinde Erzurumspor FK'nin ardından adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım olacak. Esenler Erokspor ise Amedspor'un puan kaybı yaşaması halinde Süper Lig'e çıkmayı başaracak.

İşte 1. Lig'de canlı skor ve anlık puan durumu:

  • Iğdır FK 1-1 Amedspor
  • Esenler Erokspor 1-0 Pendikspor
  • 1. Erzurumspor (80 Puan)
  • 2. Esenler Erokspor (76 Puan)
  • 3. Amedspor (74 Puan)
Cemre Yıldız
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor

Kenti karıştıran görüntü! Herkes akıbetini merak ediyor

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi

Usta sanatçıya son veda! Zerrin Özer fenalık geçirdi
Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor

Kenti karıştıran görüntü! Herkes akıbetini merak ediyor

Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi

Estetik mi yaptırdı? İşte Küçük İbo'nun son hali
Bu sezon Fenerbahçe'yi ligde yenen ilk takım yarın kazanamazsa küme düşecek

Fenerbahçe'yi ligde yenen takım yarın kazanamazsa küme düşüyor