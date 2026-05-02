Canlı anlatım! Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor: Goller üst üste

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Iğdır FK ile Amedspor, Esenler Erokspor ile de Pendikspor karşı karşıya geliyor.

AMEDSPOR KAZANIRSA SÜPER LİG'DE

Iğdır FK deplasmanına çıkan Amedspor, mücadeleyi galibiyetle tamamlaması halinde Erzurumspor FK'nin ardından adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım olacak. Esenler Erokspor ise Amedspor'un puan kaybı yaşaması halinde Süper Lig'e çıkmayı başaracak.

İşte 1. Lig'de canlı skor ve anlık puan durumu:

Iğdır FK 1-1 Amedspor

Esenler Erokspor 1-0 Pendikspor