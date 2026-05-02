Canlı anlatım! Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor: Goller üst üste
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Amedspor, Iğdır FK deplasmanında 3 puan ararken, Esenler Erokspor ise sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. İşte anlık skorlar ve puan durumu...
AMEDSPOR KAZANIRSA SÜPER LİG'DE
Iğdır FK deplasmanına çıkan Amedspor, mücadeleyi galibiyetle tamamlaması halinde Erzurumspor FK'nin ardından adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım olacak. Esenler Erokspor ise Amedspor'un puan kaybı yaşaması halinde Süper Lig'e çıkmayı başaracak.
İşte 1. Lig'de canlı skor ve anlık puan durumu:
- Iğdır FK 1-1 Amedspor
- Esenler Erokspor 1-0 Pendikspor
- 1. Erzurumspor (80 Puan)
- 2. Esenler Erokspor (76 Puan)
- 3. Amedspor (74 Puan)