Yenimahalle'de Gazapizm Rüzgarı - Haberler

Yenimahalle Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15 Mayıs'ta başlattığı "Yenimahalle Gençlik Festivali" Gazapizm konseri ile son buldu.

Bir hafta boyunca spor turnuvalarından yarışmalara, dans gösterilerinden konsere kadar dolu dizgin bir programla ilçe sakinlerine bayram coşkusunu doyasıya yaşatan Yenimahalle Belediyesi, festivalin kapanış programında Batıkent Vedat Dalokay Parkı'nda Gazapizm konseri düzenledi.

Konser öncesi Just Dans Dünya Şampiyonu Umutcan Tütüncü ile birlikte dans yarışmalarına katılan ilçe sakinleri gün boyu karaoke, dart, spor ve oyun alanlarında güzel havanın tadını çıkardı. Etkinlikler çerçevesinde Yenimahalle Gençliği Bisiklet Dostluk Turu yapılırken, gün Gazapizm konseriyle son buldu.

BAŞKAN YAŞAR: "BU ÜLKEDEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Konsere katılarak gençlere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Zorluklarla dolu, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz bu zorlukları az ya da çok yaşıyoruz. Ama en çok üzüldüğüm Atatürk'ün milletimizin geleceğini ve vatanımızı emanet ettiği siz gençlerin yaşadığı sıkıntılar. Bizler şerbetliyiz, buna benzer günler yaşadık ancak siz gençlerimizin bu sıkıntıları yaşıyor olması, en çok da içinde bulunduğunuz umutsuzluk ve mutsuzluk beni üzüyor" dedi.

Başkan Yaşar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Avrupalı, Amerikalı yaşıtlarınız ülke ülke gezerken sizlerin arkadaşlarınızla bir kahve içmek için bile para hesabı yaptığınızı biliyorum. Bazı yaşıtlarınız baba parasıyla lüks pozlar verirken; sizlerin fiyatları asgari ücretle yarışan bir spor ayakkabıyı anne babalarınıza söylemeye çekindiğinizi biliyorum. Okumak ve meslek edinmekten başka hiçbir derdi olmaması gereken siz güzel çocuklarımızın kurs ve kitap masraflarını karşılamakta zorlandığının farkındayım. Pırıl pırıl zihinleriyle, bu ülkenin en parlak üniversitelerinde okuyan gençlerimizin fayansçılık, kaynakçılık öğrenip yurt dışına kaçmak istediklerini biliyorum. Tıp okuyan çocuklarımızın ülkelerinden ümitlerini kestikleri için yabancı dil kurslarına gittiklerini biliyorum. Ancak sevgili gençler bir ağabeyiniz olarak söylüyorum, her gecenin bir sabahı vardır. Bu ülkeden asla vazgeçmeyin. Umudunuzu kaybetmeyin. Bilin ki hiçbir toprak size bu ülke kadar vatan olmayacaktır. Pes etmeyin, 1919'u düşünün. Bugünlerden daha mı iyiydi koşullar? Daha mı konforluydu? Pes ettiler mi, vazgeçtiler mi? Ne olursa olsun dediler mi, bırakıp gittiler mi? Bugünler de geçecek. Hem de tüm kalbimle inanıyorum ki siz Atatürk gençliği sayesinde geçecek."

GAZAPİZM BATIKENT'İ SALLADI

Vedat Dalokay Parkı'nın hınca hınç dolduğu konserde ünlü rap sanatçısı Anıl Murat Acar (Gazapizm) sevilen şarkılarını Başkentli hayranları için yorumladı. Batıkent'te düzenlenen konserde vatandaşlar şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Gecenin sonunda Başkan Yaşar tüm yurttaşlar adına Gazapizm'e çiçekle teşekkür ederken, konserde CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da vatandaşları yalnız bırakmadı.