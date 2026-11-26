(İZMİR) - YENİ Parti İzmir Kadın Kolları Başkanlığı'nda, Zahide Kurun başkanlık görevini Hülya Altun'a devretti. Devir teslim töreninde konuşan İl Başkanı Çağatay Güç, kadın örgütünün partinin kuruluş sürecindeki mücadelesine dikkati çekerek, emekleri için teşekkür etti.

YENİ Parti İzmir Kadın Kolları Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Partinin kuruluş sürecinde İzmir Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Zahide Kurun, görevini Hülya Altun'a devretti.

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, törende yaptığı konuşmada, kadın kollarının butlan kararının ardından YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Partisinin her kademesinde görev alan kadınlara emek ve özverileri için teşekkür eden Güç, şunları kaydetti:

"YENİ Parti'nin bu kadar güçlü, örgütlü, nitelikli olmasının ardında aslında bize olan desteğin ve kadınların bu kadar güçlü durmasının büyük payı var. Devir teslim töreninde dahi salona sığamadık. Kadınlarımıza hem bize kattıkları güç hem de partiye ve ülkenin geleceğine verdikleri katkı için teşekkür ediyorum. Zahide Başkanımız ve yönetimi gerçekten hem butlan sürecinde hem de YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde büyük başarıyla süreci yönetti. Şu anda YENİ Parti'nin İzmir'de iki ay içerisinde 80 bine yaklaşan üye sayısına ulaşmasında kadın kollarının ve gençlik kollarının büyük başarısı var. Toplumun onlara ve partiye olan inancı sayesinde bugünlere geldik. Yeni dönemde Hülya Başkanımızla da aynı inanç ve mücadele azmiyle, Zahide Başkanımız ve Hülya Başkanımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Birlikte verilen mücadelenin sonucunda iktidara ulaşacağımızı buradan tekrar hem kamuoyuna hem de İzmir'deki tüm halkımıza ilan etmiş olalım. Ülkemizde iktidarı kadınlarımızla birlikte değiştireceğiz."

KURUN: "BEN DEMEDİK, BİZ OLDUK"

Kurucu İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun da bundan sonra da partisi için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Hülya Başkanımızla, Çağatay Başkanımızla ve İzmir örgütümüzle birlikte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya'nın öncülüğünde partimizin iktidar yolunu örmeyi sürdüreceğiz. Bu göreve başladığım günden bugüne kadar pek çok eylemde, programda ve projede aslında hep birlikte var olduk. Hiçbir zaman 'ben' demedik, hep 'biz' olduk. Bu kocaman örgütümüzle tek yürek olduk. Bu yüzden İzmir kadın örgütünü bir nara benzetiyorum, bütünüyle tek bir nardır ama içini açtığınızda yüzlerce, binlerce nar tanesi görürsünüz. Bugün huzurunuzda o nar tanelerinin her birine minnettarlığımı sunmak istiyorum. Bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle, iktidara ulaşana dek Hülya Başkanımızla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

ALTUN: "BİRBİRİMİZE OMUZ OLDUK"

İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini devralan Hülya Altun, "Bizler demokrasi mücadelesinde, Cumhuriyet ve laiklik bekçiliğinde yıllanan ancak eskimeden yenilenen kadınlarız. Daha dün, 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında alanlarda, kürsülerde kadınların birlik ve dayanışmasını haykırdık. YENİ Parti kadın örgütünde bu sözler havaya uçan değil, günlük siyasi yaşamımızda da yaşam bulan ilkelerdir. Bizler İzmir'imizde kadının gücünü ve iradesini halkın iktidarı için işe koşmuş, bu yolda da birbirimize omuz olmuş kadınlarız. İsimlerimiz değişir, bayraklarımızı teslim eder ya da teslim alırız ama aynı coşku ve inançla yola devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA