Zehra Değirmenci

(BURSA) - YENİ Parti Bursa İl Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "AK Parti iktidarı döneminde bir ilçe nüfusu kadar kadının cinayet sonucu hayatını kaybettiği" belirtildi.

Fomara Meydanı'nda toplanan parti üyeleri, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı, "Yasayı uygula, kadınlar yaşasın", "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları attı.

YENİ Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Eren Kaplan, burada yaptığı açıklamada, bir 25 Kasım'ı daha acı ve öfkeyle karşıladıklarını, Türkiye'de kadınların her sabah "acaba bugün başıma bir şey gelir mi" korkusuyla uyandığını söyledi.

Koruma kararı cebinde olmasına rağmen kadınların sokak ortasında öldürüldüğünü ifade eden Kaplan, "2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişti. Bugün geldiğimiz noktada, sadece 2026'nın 10 ayında 518 kadın hayattan koparıldı. Üstelik bunların 273'ü 'şüpheli ölüm' denilerek geçiştiriliyor. Resmi kurumlar ise 194 cinayet diyerek gerçeğin üzerini örtüyor" dedi. Kaplan, AK Parti iktidarı döneminde bir ilçe nüfusu kadar kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaplan ayrıca son yıllarda koruma kararlarının 70 bin kez ihlal edildiğini, Türkiye genelinde elektronik kelepçe kapasitesinin ise sadece 2 bin olduğunu kaydetti.

"ŞİDDET YALNIZCA FİZİKSEL DEĞİL"

Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddet sadece fiziksel uygulanmıyor. Kadınların neredeyse üçte biri psikolojik, beşte biri ekonomik şiddet altında eziliyor. ?İş yerinde kadın çalışanını darbeden patrona 10 bin 500 lira ceza verip serbest bırakıyorlar. ?Bu düzende bir kadın, işini kaybetme korkusuyla nasıl gidip şikayetçi olsun? ?Bütün bunlar yetmezmiş gibi kadını koruyamayanlar çıkıp 'En az 3 çocuk' diyor. ?Soruyoruz, bu çocuklara kim bakacak? Çalışan anneler kreş ya da bakım desteği alamıyor. Kadını 'ya işin ya çocuğun' diyerek çaresiz bırakıyorlar.

2027 bütçesinde 'kadının güçlenmesi' için ayrılan para, kadın başına günde sadece 70 kuruş. Koskoca yılda sadece 1 yeni sığınak açmayı planlıyorlar. ?Şiddetten kaçan kadın, çocuğunu elinden tutup nereye sığınacak? ?Biz bu çaresizliğe mahküm değiliz. Kadın sadece evin işini yapan, çocuk büyüten biri değildir, bu ülkenin eşit yurttaşıdır."

"KADIN YAŞAMINI GÜVENCE ALTINA ALAN DÜZENLEMELER TARTIŞMAYA AÇILMAMALI"

Açıklamaya destek için katılan YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da şunları söyledi:

"Kadınlar öldürülüyor, şiddete maruz kalıyor, ayrımcılığa uğruyor ama sayıları ve verileri yalnızca endişemizi değil, öfkemizi büyütüyor. Bugün kadınların yaşam hakkına, eşitliğine ve özgürlüğüne sahip çıkma günüdür. Kadına yönelik şiddet münferit bir olay değil, toplumsal eşitsizliğin ve cezasızlık algısının sonucudur. Kadınları koruyamayan, şiddeti önleyemeyen, faillerini caydırıcı biçimde cezalandırmayan bir düzenin sorumluluğudur. Kadın yaşamını güvence altına alan düzenlemeleri tartışmaya açmamalı, etkin biçimde uygulamalıdır. İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır."

Kaynak: ANKA