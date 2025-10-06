Yeni Atamalar İçin Tören Düzenlendi

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Bülent Dinçel için tören düzenlendi. Tören sonunda, Hüseyin Gümüş ile Bülent Dinçel'e plaket ve çiçek taktim edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Hüseyin Gümüş ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Bülent Dinçel için tören düzenlendi. Bakırköy Adalet Sarayı'nın atrium alanında düzenlenen törene Gümüş, Dinçel, Adalet Komisyon Başkanı Arif Tırıl, Adalet Komisyon Başkan Yardımcısı Sadullah Güler ile Bakırköy Adliyesi'nde görevli hakim, savcı ve adli personel katıldı.

"3 yıl boyunca sizlerle hak ve adalet için çaba sarf ettik"

Törende bir konuşma yapan Hüseyin Gümüş, "3 yıldan bu yana görev yaptığım adliyeden ve sizlerden ayrılıyorum. Sizlerle vedalaşmak için buradayım. Görev sürem boyunca adliyemizdeki barış ve huzura katkı sağlayan, uyum ve huzur içinde çalıştığımız komisyon başkanımıza ve komisyon üyemize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 yıl boyunca sizlerle hak ve adalet için çaba sarf ettik. Başta suç örgütleri olmak üzere, uyuşturucu ile mücadele, kadına karşı şiddet ve cinsel suç ve suçlularla mücadelede hukukun üstünlüğüne tarafsız ve bağımsız hukuk ilkelerine riayet ederek, hep birlikte mücadele ettik ve çaba sarf ettik. Suç ve suçlular ile mücadele ederken, vatandaşlarımıza hak ve adalet hizmeti sunmak için bizlerle birlikte fedakarca çalışan tüm hakim ve savcı meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakırköy Adliyesi, vatandaşlarımıza hızlı ve etkili yargı hizmeti sunulan bir adliye olduğu kadar, aynı zamanda meslektaşlarımız ve personelimiz arasında karşılıklı nezaket ve sevginin hakim olduğu, çalışma barışı ve huzuruna sahip pek çok alanda sosyal etkinliklerinde, zengin bir şekilde yapılıp, sergilendiği bir adliye. Bana olan hakkınızı helal ediniz. Bundan sonraki meslek ve çalışma hayatınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum, hepinize gönülden sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi.

"Önemli olan yüce Türk milletinin refahı, huzuru ve istikbalidir"

Törende bir konuşma yapan Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ise, "Sayın Başsavcımla yaklaşık 1 sene, başsavcıvekilimizle 1 ay kadar çalışma fırsatı yakaladık. Başsavcımla uyum içinde kurum kültürünü ve çalışma barışını yaşatacak şekilde bir çalışma yöntemi belirledik. Her şeyin olduğu gibi devletteki yerin de bir sonu var. Önemli olan yüce Türk milletinin refahı, huzuru ve istikbalidir. Devlette her görev kutsaldır. Hem başsavcımızın yeni görevinde başarılı olacağına inanıyorum. Yolu ve bahtı açık olsun. Özel hayatında da mutluluklar diliyorum. Yine başsavcıvekilimize de aynı şekilde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Tören sonunda Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Hüseyin Gümüş ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Bülent Dinçel'e plaket ve çiçek verildi. - İSTANBUL