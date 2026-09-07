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Çobanlıktan Girişimciliğe: Özlem'in Azmi

Çobanlıktan Girişimciliğe: Özlem'in Azmi
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Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki Ferhat Çayırı Yaylası’nda çobanlık yapan 2 çocuk annesi Özlem Baloğlu, zorlu çalışma şartlarına rağmen kadın girişimci olma hayalinden vazgeçmiyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Ferhat Çayırı Yaylası'nda çobanlık yapan 2 çocuk annesi Özlem Baloğlu, zorlu çalışma şartlarına rağmen kadın girişimci olma hayalinden vazgeçmiyor. Çobanlıktan sonra da kadın girişimci olmak istediğini aktaran Baloğlu, "Kendi işimi kendim yapmak istiyorum. Kendim için yapabileceğim işi neden başkasına yapayım" dedi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Ferhat Çayırı Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yanında çalışan 2 çocuk annesi Özlem Baloğlu, yayla yaşamının zorlu şartlarında emek veriyor. Bu yıl ilk kez çobanlık yapmaya başlayan Baloğlu, koyunların bakımının yanı sıra sağım, peynir yapımı ve temizlik işlerini de üstleniyor. Bütün bunları başkası için değil de kendisi için yapmak istediğini belirten Özlem Baloğlu, kadın girişimci olarak küçükbaş hayvan üreticiliği yapmak istediğini ifade etti.

"Çobanlıktan sonra da kadın girişimci olmak istiyorum"

Bir kadın olarak başkasının işini yapmakta zorlandığını aktaran Özlem Baloğlu, "Çobanlık yapmaya bu yıl başladım. Bir üreticinin yanında çobanlık yapıyorum, koyunlarını sağıyorum, peynirini döküyorum, bulaşıklarını yıkıyorum, süzeklerini yıkıyorum. Bu işi ilk kez yapıyorum. Kadınlar gerçekten eziliyor. Ne kadar dört dörtlük de yapsan başkasının işinde çalıştığın zaman beğendiremiyorsun. Her şeyi temizce yapıyorsun ama başkasının işi olunca çok zorlanıyorsun. Çobanlıktan sonra da kadın girişimci olup üretici olmak istiyorum. Kendi işimi kendim yapmak istiyorum. Kendim için yapabileceğim işi neden başkasına yapayım? Bir kadın olarak destek bekliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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