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Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar

Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar Haber Videosunu İzle
Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar
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Konya’daki üreticilerden alınarak Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine getirilen tonlarca karpuz, alıcının teslimatı kabul etmemesi üzerine çöplüğe döküldü. Büyük miktarda ürünün heba olduğu görüntüler tepki çekerken, nakliyeci işlemin kendi inisiyatifiyle yapılmadığını, yasal olduğunu ve mahkeme kararına dayandığını öne sürdü.

  • Konya'dan getirilen tonlarca karpuz, alıcının teslimatı reddetmesi üzerine nakliyeci tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki çöplüğe döküldü.
  • Nakliyeci, karpuzları çöpe dökme işleminin yasal olduğunu ve bir mahkeme kararına dayandığını iddia etti.

Konya'daki üreticilerden alınarak Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirilen tonlarca karpuz, alıcının teslimatı reddetmesi üzerine nakliyeci tarafından çöplüğe döküldü. Tonlarca ürünün heba edildiği olayda nakliyeci, yaptığı işlemin yasal olduğunu ve mahkeme kararına dayandığını iddia etti.

ALICI ÜRÜNÜ REDDETTİ, NİMET ÇÖPE GİTTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana geldi. Konya'da üretim yapan çiftçilerden yüklenen tonlarca karpuz, önceden anlaşılan alıcılara teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Ancak nakliye aracının hedef noktaya ulaşmasının ardından, alıcı taraf bilinmeyen bir nedenle ürünleri teslim almayı reddetti.

"İŞLEM YASAL, MAHKEME KARARI VAR" İDDİASI

Teslimatın gerçekleşmemesi üzerine ortada kalan tonlarca karpuz, nakliyeci tarafından bölgedeki bir çöplüğe döküldü. Hem maddi kayba hem de gıda israfına yol açan bu ilginç olayın ardından nakliyeci şahıs kendini savundu. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine açıklama yapan taşıyıcı, karpuzları çöpe dökme işleminin kendi inisiyatifi olmadığını, yasalara uygun hareket ettiğini ve işlemin bir mahkeme kararına dayanarak gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

ülkenin geldiği son nokta

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Haber Yorumlarıali tartan:

Ülke mi dökmüş çöpe karpuzları sen ve senin gibilerin yaptığı şahsi bir olay ülke ne alaka

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Haber YorumlarıKayıp KİTAP:

aynı ürünü herkes ekince böyle oluyor. Tarım bakanlığı ne zaman planlama yapacak?

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