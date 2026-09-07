Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar

Konya'daki üreticilerden alınarak Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirilen tonlarca karpuz, alıcının teslimatı reddetmesi üzerine nakliyeci tarafından çöplüğe döküldü. Tonlarca ürünün heba edildiği olayda nakliyeci, yaptığı işlemin yasal olduğunu ve mahkeme kararına dayandığını iddia etti.

ALICI ÜRÜNÜ REDDETTİ, NİMET ÇÖPE GİTTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana geldi. Konya'da üretim yapan çiftçilerden yüklenen tonlarca karpuz, önceden anlaşılan alıcılara teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Ancak nakliye aracının hedef noktaya ulaşmasının ardından, alıcı taraf bilinmeyen bir nedenle ürünleri teslim almayı reddetti.

"İŞLEM YASAL, MAHKEME KARARI VAR" İDDİASI

Teslimatın gerçekleşmemesi üzerine ortada kalan tonlarca karpuz, nakliyeci tarafından bölgedeki bir çöplüğe döküldü. Hem maddi kayba hem de gıda israfına yol açan bu ilginç olayın ardından nakliyeci şahıs kendini savundu. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine açıklama yapan taşıyıcı, karpuzları çöpe dökme işleminin kendi inisiyatifi olmadığını, yasalara uygun hareket ettiğini ve işlemin bir mahkeme kararına dayanarak gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com