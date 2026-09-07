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Kadına şiddete engel olmaya çalıştı, bıçaklandı

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Kadına şiddete engel olmaya çalıştı, bıçaklandı
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Adıyaman'da sevgilisini darbeden U.K., olaya müdahale etmek isteyen U.Y.'yi bıçakladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda yaralanan U.Y. hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli U.K. polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

  • Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi'nde U.K., sevgilisini darbederken araya giren U.Y.'yi bıçakladı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Bıçaklanan U.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
  • Kaçan saldırgan U.K., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da, sevgilisini darbederken araya giren U.Y.'yi bıçaklayan U.K., yakalanıp, gözaltına alındı.

ŞİDDET GÖREN KADINA YARDIM ETMEK İSTEDİ, BIÇAKLANDI

Olay, dün, Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. U.K., sevgilisini darbettiği sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi. U.K., araya giren U.Y.'yi bıçakladı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde U.K.'nin sevgilisi ve onun arkadaşıyla sokakta yürüdükleri sırada tartıştıkları, U.K.'nin genç kadının boğazını sıktığı, kadının da U.K.'yi iterek kurtulmaya çalıştığı, U.K.'nin ise daha sonra kadına peş peşe vurduğu görüldü.

Bu sırada olayı fark eden U.Y., kadını kurtarmak için araya girerek U.K.'ye müdahale etti. U.K. isimli saldırgan, yanında taşıdığı bıçakla U.Y.'yi bıçakladı. Yaralanan U.Y., elindeki bıçakla üzerine gelen U.K.'ye yer aldığı taşı fırlatarak daha fazla bıçak darbesine maruz kalmaktan kurtuldu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polisler çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri U.Y.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan U.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli U.K., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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