Haberler

Şerit değiştiren otomobil kamyonetle çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti

Şerit değiştiren otomobil kamyonetle çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada Hasan ve Havva Gürşahin çifti hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

  • Konya'nın Çumra ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu Hasan ve Havva Gürşahin çifti hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
  • Kaza dün saat 21.00 sularında Konya-Hadim kara yolu Alibeyhüyüğü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
  • Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ahmet Uysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya’nın Çumra ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada Hasan ve Havva Gürşahin çifti yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, dün saat 21.00 sularında Konya-Hadim kara yolu Alibeyhüyüğü Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hasan Gürşahin (63) idaresindeki 42 NV 467 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ahmet Uysal (32) yönetimindeki 42 AUS 845 plakalı kamyonetle şiddetle çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurda yığınına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Gürşahin, yanında bulunan eşi Havva Gürşahin (63) ve kamyonet sürücüsü Ahmet Uysal’ı araçlardan çıkararak ilk müdahalelerini yaptı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Ambulanslarla acilen Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Gürşahin çifti, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ahmet Uysal’ın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın ölümünde sevgilisi savcılıkta çark etti! Bomba itiraf
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...

"Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki..."
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Haberin başlığına bak içeriğine bak. Başlıkta kimse sağ çıkmadı içerikte 2 kişi öldü bir kişi yaralandı yaralının durumu iyi yazıyor.haber sitesi nin haberi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'nun yüzü gülmüyor! 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart

Vay be Tedesco! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar
Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı