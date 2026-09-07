Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafakalarla ilgili olarak "Düzenleme ekim ayında hayata geçirilecek" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara 2 No'lu Barosu’nun Adli Yıl Açılış Programı’na katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye, iç cephe ve yargı sistemine dair önemli meselelere dikkat çekti. Bakan Gürlek konuşmasında, "Boşanma ve süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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