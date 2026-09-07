Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara 2 No'lu Barosu’nun Adli Yıl Açılış Programı’na katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye, iç cephe ve yargı sistemine dair önemli meselelere dikkat çekti. Bakan Gürlek konuşmasında, "Boşanma ve süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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