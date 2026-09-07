En mutlu günleri faciaya dönüştü! 22 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da düzenlenen bir düğün töreni faciayla sonuçlandı. Lingwala bölgesinde bulunan Panacee isimli düğün salonunda, davetlilerin içeride bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DÜĞÜN SALONUNDA PANİK VE İZDİHAM

Alevlerin salonda yayılması üzerine davetliler büyük panik yaşadı. İnsanların dışarı çıkmaya çalışması sırasında izdiham meydana geldi.

Yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla başkentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Facianın ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Yetkililerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, yangının nasıl başladığına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

ÜLKE GENELİNDE DÜĞÜN SALONLARI DENETLENECEK

Facianın ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani harekete geçti.

Shabani, ülke genelindeki düğün salonları ile halka açık etkinliklerin gerçekleştirildiği mekanların güvenlik koşullarının denetlenmesi talimatını verdi. Güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlenen mekanların ise derhal kapatılması istendi.