En mutlu günleri faciaya dönüştü! 22 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da düğün töreninin devam ettiği sırada salonda yangın çıktı. Alevlerin ardından yaşanan panik ve izdihamda ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Facianın ardından ülke genelindeki düğün ve etkinlik salonlarının denetlenmesi, güvenlik standartlarını karşılamayan mekanların ise kapatılması talimatı verildi.
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Lingwala bölgesinde bulunan Panacee düğün salonunda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti.
- Yangında çok sayıda kişi yaralandı ve yaralılar başkentteki sağlık kuruluşlarına kaldırılarak tedavi altına alındı.
- İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani, ülke genelindeki düğün salonları ve halka açık etkinlik mekanlarının güvenlik koşullarının denetlenmesi talimatını verdi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da düzenlenen bir düğün töreni faciayla sonuçlandı. Lingwala bölgesinde bulunan Panacee isimli düğün salonunda, davetlilerin içeride bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
DÜĞÜN SALONUNDA PANİK VE İZDİHAM
Alevlerin salonda yayılması üzerine davetliler büyük panik yaşadı. İnsanların dışarı çıkmaya çalışması sırasında izdiham meydana geldi.
Yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla başkentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırılarak tedavi altına alındı.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Facianın ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Yetkililerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, yangının nasıl başladığına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.
ÜLKE GENELİNDE DÜĞÜN SALONLARI DENETLENECEK
Facianın ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani harekete geçti.
Shabani, ülke genelindeki düğün salonları ile halka açık etkinliklerin gerçekleştirildiği mekanların güvenlik koşullarının denetlenmesi talimatını verdi. Güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlenen mekanların ise derhal kapatılması istendi.