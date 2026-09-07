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Elazığ'da taziye yemekleri yasaklandı

Elazığ'da taziye yemekleri yasaklandı
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Mustafapaşa'daki Hacı Osmaniye Camii'nde, cenaze sahiplerinin maddi ve manevi yükünü azaltmak için taziye yerinde yemek verme uygulaması yasaklandı. Dernek Başkanı Selahattin Doğan, kararın kent genelindeki camilere yayılmasını istedi.

Elazığ'da bir camide cenaze sahiplerinin maddi ve manevi yükünü azaltmak amacıyla taziye yemeklerinin verilmesi yasaklandı. Dernek Başkanı Selahattin Doğan, uygulamanın kent genelindeki diğer camilerde de hayata geçirilmesini istedi.

Elazığ'da taziye kültürüne ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Hacı Osmaniye Camii'nde dernek kararıyla alınan kararda, caminin altında bulunan taziye yerinde yemek vermek yasaklandı. Cenazesi olan vatandaşları hem maddi hem de manevi yönden zora sokmamak için alınan karar, olumlu bir şekilde karşılandı. Alınan kararın kent genelinde uygulanmasını istediklerini dile getiren Cami Dernek Başkanı Selahattin Doğan, vatandaşların çocuğunun bu kararı olumlu karşıladığını ifade etti.

Dernek olarak bir karar aldıklarını aktaran Doğan, "Bizim gayemiz insanların yararı içindir. Biz burada yük olmaya değil de insanların yükünü hafifletmeye geldik. Gayemiz insanların huzuru içindir. Bir insanın taziyesi olduğunda adamın zaten yarası var bir de yemek konusunu düşünüyor. İnsanlar ferah içerisinde olsunlar yemek derdine düşmesinler. Biz o amaçla böyle bir karar aldık. Bu kararın Elazığ genelinde uygulanmasını isteriz. Vatandaşların çoğu, bu kararı güzel karşıladı. Burası şehir merkezi her yerde lokanta da var fırın da var. Buraya gelen vatandaşların Fatiha okuyup su ve çaylarını içtikten sonra kalkmaları lazım. Biz vatandaşlardan bunu istiyoruz. Biz diğer camilerde de bu kararın alınmasını istiyoruz. Burası yas yeridir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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